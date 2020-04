Magyarokat is várnak a német földekre

Több kelet-európai nyelven, a román, a bolgár és az ukrán mellett magyarul is közzétette a német mezőgazdasági termelők országos szövetsége a koronavírus-járvány miatti felhívását, amelyben az idénymunkásokat toborozza - írta a Növekedés.hu. A német kormány ugyanis enyhítette az idénymunkások beutazására vonatkozó korlátozásokat annak érdekében, hogy betakaríthatóak legyenek a tavaszi zöldségek. Szigorú szabályok mellett összesen 80 ezer – áprilisban és májusban is 40-40 ezer – idénymunkás fogadására adtak lehetőséget.

A termelők attól tartanak, hogy ennek ellenére is a földben maradhat a termény negyede. Pedig belföldön is intenzív toborzásba fogtak, és mintegy 20 ezer külföldi idénymunkás azért maradt maradt az országban a járvány kitörése ellenére is. Rendszerint évi 300 ezer idénymunkást igényel a német agrárium, aminek nagyjából 10 százaléka német, a többi jellemzően kelet-európai vendégmunkás.

Egyelőre csak Romániából érkeztek különgépekkel idénymunkások Németországba, de ez messze nem elég az igényekhez képest. A május végéig tartó spárgaszezonhoz legalább 100 ezer munkás kellene.

Áprilisra közel 10 ezer, májusra eddig 4300 jelentkezés érkezett, egyes termelők egész repülőgépeket lefoglaltak.

A külföldi agrármunkások kizárólag repülővel és csoportosan érkezhetnek Németországba, és csak ugyanígy távozhatnak. Megérkezésükkor maszkot kell viselniük, megmérik a hőmérsékletüket. Az idénymunkásokat legfeljebb 20 fős csoportokra osztják, az első 2 héten karanténban vannak, azaz együtt dolgoznak, együtt laknak, szabadidejükben sem érintkezhetnek más csoportokkal és nem hagyhatják el a szállásukat. Még bevásárolni sem járhatnak is, ezt az őket fogadó gazdálkodó intézi helyettük. A sajtóhírek szerint egy repülőjegy ára durván 200 euró, az oda-vissza út költsége a munkáltatót terheli.

A Berlin melletti Brandenburg tartományban egy önkéntes óránként 9,35 eurót kereshet meg, amelyhez óránként 2,5 euró is hozzájöhet prémiumként, ha az illető jól, és főként gyorsan dolgozik.

Nyitókép: Pixabay