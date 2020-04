A járványvédelmi költségek is drágíthatják a zöldséget és a gyümölcsöt

A közeljövőben nemigen lehet számítani a zöldségek és gyümölcsök árának csökkenésére, viszont húsvét után mérséklődhet a sertéshúsé, mivel a kínai exportnál felmerült szállítási nehézségek hatására bedugult európai piacon mérséklődni kezdett az élősertés és a malac ára is, ami megjelenhet a fogyasztói árakban is - írta a Népszava.

Az élőbáránynál pedig máris 20-25 százalékos a visszaesés, az olasz exportunkban tapasztalható nehézségek miatt.

A kertészetek még ennél is bizonytalanabb helyzetben vannak, egyelőre megjósolhatatlan, milyen áron tudnak majd értékesíteni. Egyes tárolt termékek ugyan február óta duplájára nőtt a nagybani piacokon - a burgonya most kilónként 335, a sárgarépa 300, petrezselyemgyökér 900 forintba kerül-, a fogyasztói árak pedig átlagosan 10-25 százalékkal emelkedtek, a most induló primőrszezonban azonban nagyon sok a bizonytalanság és az új költségelem is.

A fejlődésben a szokottnál 2-3 héttel előrébb járó gyümölcsösökben tájegységenként és fajtánként eltérő mértékű károkat okozott a márciusi havazás, majd az utána több hullámban érkező fagy. A legnagyobb veszteséget a kajszibaracknál várják, egyes becslések szerint az átlag felénél is kisebb termés lehet. Az őszibaracknál számít a termőterület és a fajta is, így ott talán kisebb lesz a veszteség, de a korai cseresznyénél is eltérő a fagykár mértéke. Az alma és szilvaültetvények eddig megúszták jelentősebb veszteségeket, mivel ott később indul a virágzás.

A hideg nem kímélte a zöldségtermesztést sem: a fóliásokban, üvegházakban átlagosan a termés 5-10, a szabadföldi zöldségeknél 25-30 százalékos is lehet a veszteség.

Ha drámai áremelkedésre talán nem is kell számítani, de már az is eredmény lesz, ha a tavalyi árakon, vagy valamivel drágábban kínálják majd a korai zöldséget, gyümölcsöt

- mondta Ledó Ferenc, a FruitVeb Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke a lapnak. Szerinte húsvét után a zöldség-gyümölcs ellátás egyes fajtákból már teljesen hazai forrásokból is megoldható lesz.

Az árakra nemcsak az időjárás hat, hanem a tavalyinál lényegesen drágább növényvédelmi és élőmunka-költség is. A napszám átlagos órabére a tavalyi 900-1200 forintos átlagról 1000-1600 forintra emelkedett a lap szerint. A hazai kertészet számos segéd-, input- és csomagolóanyagot importál a fertőzéssel leginkább küzdő Olaszországból és Spanyolországból, a krízis elhúzódása egyre nagyobb károkat okozhat Magyarországon is. Újkeletű gond, hogy nagyjából két hétre való csomagolóanyag van készleten. Az egyre gyengülő forint, a 350-360 forint közötti euró árfolyam ugyancsak tetézi a magyar termelők gondjait. A gázolaj árának utóbbi hetekben tapasztal csökkenése csak kisebb könnyebbség a gazdáknak, ahogyan a gáz árának visszaesése sem azonnal jelentkezik a műtrágyaárakban.

Újabb költségelem a koronavírus-járvány elleni védekezés. A fóliásokban, üvegházakban rendszeresen mérik a dolgozók hőmérsékletét, szigorú szabályok érvényesek a kertészetben a mozgásra.

A szájmaszk, védőkesztyű folyamatos cseréje, a fertőtlenítőszerek is növelik az önköltséget, s ez a primőrök árába is beépül.

De továbbra is gondot okoz mintegy 40 ezer, jelentős részben Romániából érkező idénymunkás kiesése, amit csak a keleti határszélen gazdálkodók esetében enyhít az ingázás újbóli engedélyezése.

Márpedig április első hetében indulna a május közepéig tartó spárga szezon az összesen 1400 - 1500 hektárnyi ültetvényen. Ezzel szinte egy időben kezdődne a hidegfóliás paprika ültetés, és a hónap utolsó harmadától pedig megindul a fóliás szamóca szüret, ami szintén nagyon kézimunka igényes – tette hozzá Ledó Ferenc.

A lap szerint a Dunántúlon kevesebb az alkalmi munkalehetőség, mivel kevés élőmunkaigényes ágazat maradt. A termelők igyekeztek átállni olyan kultúrákra, ahol a munkák egy része legalább gépesíthető volt, mert a munkaerőt felszívta az autóipar, a szolgáltatás, és a vendéglátás-turisztika. E szektorok átmenetileg munka nélkül maradó dolgozóinak jó esély a jövedelemszerzésre a mezőgazdaság, de az egyetemisták is érdeklődnek. A munkáltatók és a reményéli munkavállalók a FruitVeb honlapján találkozhatnak.

