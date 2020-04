Visszaesett a kertészeti termékek iránti kereslet

Március 20. óta zavartalan a boltok zöldség-gyümölcs ellátása, megszűnt a pánikvásárlás miatti átmeneti hiány, ami főleg a tárolt zöldségfélékből, burgonyából, hagymából, a gyökérzöldségekből jelentkezett. És az árak is visszarendeződtek, az almáé például újra a február végi szintre – mondta a Portfoliónak Ledó Ferenc, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke. A friss piaci zöldségek, mint paprika, paradicsom, uborka ára csak kis mértékben emelkedett március 10-20. között a tavalyi szinthez képest. Most például 10-30 százalékkal olcsóbb, mint egy évvel ezelőtt.

Az elnök szerint

mind a friss zöldségből, mind a tárolt zöldségfélékből, gyümölcsökből van elegendő mennyiség a belföldi igények kielégítésére.

Almából a tárolt készletek kitartanak júniusig.

Gond a határzárak és a logisztikai nehézségek miatt inkább a déli gyümölcsöknél, és azon fajoknál - hagyma, burgonya - lehet, amelyeknél eddig is jelentős volt az import.

A legelső idei gyümölcsünk a szamóca lesz, de annak is csak 2-3 hét múlva indul a szezonja, a főszezon kezdete pedig május közepére várható. A zöldségeknél a spárgaszezon is hamarosan indul, a salátafélékből, paprikából és paradicsomból pedig szintén önellátó már az ország - mondta az elnök. Utóbbiaknál általában a téli hónapokban okoz gondot a kereslet belföldről történő kielégítése a megfelelő fűtött üvegház és növényház kapacitás híján, de ez középtávon orvosolható.

Újburgonya nagyobb mennyiségben hazai termelésből májustól lesz, míg az áttelelő vöröshagymát május végétől szedik. Gyümölcsben idén abból lehet hiány, ami jelentően elfagy. Jelen pillanatban nem lehet megmondani, majd május közepére adható pontosabb kép – fűzte hozzá.

A kertészek számára azonban egyre aggasztóbb, hogy

a nagybani piacokon jelentősen, 50-60 százalékkal visszaesett a kereslet a hazai termékekre is.

Részben mert elmaradtak a külföldi - román, szerb és szlovák - vevők, másrészt kiesett a vendéglátóipari kereslet, és jelentősen csökkent az áruházláncok megrendelése is. Utóbbiak az elmúlt 5-10 napban a zöldségfajtól függően 20-50 százalékkal kevesebbet rendelnek, mivel csökkent a fogyasztói kereslet is - mondta Ledó Ferenc. Ráadásul bizonyos, már itthon is előállított zöldségfélékből még jelentős importkészletek vannak az országban. A salátaféléknél és az uborkánál már értékesítési nehézségek is adódtak a fogyasztás visszaesése miatt. A helyi piacok időközben újranyithattak, de még kevés vásárló merészkedett ki a korlátozások után.

Az is gondot okozhat a termelőknek, hogy a keresletcsökkenés Európa szerte tartósnak ígérkezik, és emiatt hosszabb távon is nyomott árakkal kénytelenek kalkulálni.

Ledó Ferenc szerint a kertészeti termelésben erősebb országok részéről jelentős túlkínálat várható azokban a hónapokban is, amikor Magyarország zöldség-gyümölcsből teljesen önellátó. Magyarország is célország lesz az árufelesleg levezetésre, ami jelentősen gyengítheti a hazai termelők piacra jutási lehetőségeit, nemcsak belföldön, hanem az exportpiacokon is. Szerinte várhatóan minden tagállamban jelentős intézkedések várhatóak azzal kapcsolatban miként segítség az adott ország belföldi termelését, illetve értékesítési lehetőségeit. Előtérbe kell, hogy kerüljön a tudatos vásárlás, hogy a vásárlók a hazai termékeket vásárolják az elkövetkező hónapokban - tette hozzá Ledó Ferenc.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás