Különadók jönnek - így reagálhatnak az élelmiszerláncok

Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint a multinacionális áruházláncok a jogszabályi előírásoknak eleget téve teljesíteni fogják a válságkezelési hozzájárulást. Vámos György az InfoRádióban úgy vélekedett: áremelésre nem kell számítani, a cégek nem fogják az árakba beépíteni a különadót.

"A kormány legfrissebb rendelete három alapot hoz létre a járvány elleni védekezéshez. Az első kifejezetten egészségügyi célzatú, a második a gazdaság javítását célozza, a harmadik a lehetséges uniós források kezelésére irányul" - vázolta az alaphelyzetet Vámos György.

Mint rámutatott, a kereskedelemnek és a bankoknak a közvetlen egészségügyi kiadásokhoz kell hozzájárulniuk, az úgynevezett kiskereskedelmi különadó összege 36 milliárd forint, további részletek nem ismertek, ezért a Magyar Közlönyben az érintettek nagyon várják a részleteket.

Szerinte semmiféle kétség nem fér hozzá, hogy

az érintettek vállalni fogják a különadó befizetését,

még úgy is, hogy számos költség őket is terjeli a járvány miatt, például plexi védőfalakat tesznek a pénztárakhoz, új munkaerőt kellett bevonni és túlórapénzeket kell fizetni, arról nem is beszélve, hogy számtalan eszközt kell nekik is beszerezni a járvány elleni védekezéssel kapcsolatban.

Hogy az árakban érvényesítik-e költségeiket a boltok, azt Vámos György kizártnak tartja.

"Nincs értelme, nem is lenne etikus, az alkalmazottak és a beszállítók sem láthatják kárát.

Belső költségek átcsoportosítása jöhet csak szóba"

- fejtette ki. Példaként említette, hogy tervezett nagyobb beruházásokat most majd később fognak végrehajtani.

