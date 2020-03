Hivatalos: leáll a Ryanair

Felfüggeszti járatainak jelentős részét március 24-től a Ryanair-csoport. A légitársaság várakozásai szerint járataik áprilisban és májusban sem indulnak el, tekintve, hogy a kínai tapasztalatok alapján a járvány terjedését várhatóan a három hónapos időtávon sikerül csak megfékezni - szúrta ki a hírt az airportal.hu.

A Ryanair felajánlotta a segítségét a kormányoknak a külföldön rekedt állampolgárok hazaszállításához, valamint egészségügyi felszerelések, gyógyszerek szállításához.

Hozzáteszik, ezeken a járatokon a legmagasabb szintű biztonsági előírásokat vezették be, naponta fertőtlenítik a repülőket, és utasok szállításakor a személyzet nem kínál ételt-italt a sorok között, hogy csökkentsék a személyes kontaktusok számát.

Azokat, akiknek a járatát most törölték, egy-két héten belül e-mailben fogják tájékoztatni, de türelmet kérnek, arra hivatkozva, hogy az irodáikban a távolságtartási szabályok miatt most csak feleannyian dolgoznak. Ugyanezért azt is kérték, hogy az utasok ne hívják a társaságot telefonon – kizárólag sürgős esetekben, a következő napok repülőindulásaival kapcsolatos ügyek miatt – amik valószínűleg hazamenekítések lesznek – forduljanak hozzájuk ezen a kommunikációs csatornán.

A kínai tapasztalatból kiindulva, arra számítana, hogy 3 hónapba telik, mire a Covid-19 betegséget okozó koronavírus terjedését vissza lehet szorítani, ezért

áprilisban és májusban nem indítanak járatokat,

de ez ügyben természetesen egyeztetnek a különböző kormányokkal.

Hozzátették: mindent megtesznek a 18 ezer kollégájuk (valamint a repülőgépeik) megtartásáért.

Nyitókép: MTI/EPA/Julien Warnand