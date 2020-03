Példátlan szigorítás a tech cégeknél: járványinfót csak hivatalos forrásból!

A járvány terjedésével egyre több csaló is akcióba lendült, és olyannyira elszaporodtak a megtévesztő és csaló tartalmak a koronavírussal kapcsolatban, hogy egyesek már külön telefonos tájékoztató appokat készítettek, amelyek olykor megtévesztő és emiatt közegészségügyi veszélyt kockáztató információkat közvetítettek. Az Apple és a Google is lépett, és szűrni kezdte a koronavírussal kapcsolatos nyerészkedést, és álhíreket - írta a Napi.hu.

A CNBC-re hivatkozva a portál megemlítette, hogy törölni kezdték a megtévesztő appokat. Emellett minden a koronavírus járványhoz kötődő tartalmat és azok kiadását vissza is utasítja,

kivéve az egészségügyi világszervezetektől és a kormányzatoktól származó appok esetében.

A CNBC szerint a Google már a koronavírusra sem enged keresni a Play Áruházon belül, az Apple pedig arról értesítette a fejlesztőket, hogy csak jól ismert intézmények tehetnek közzé effajta appokat - írja a PC World.

Még ha a független fejlesztők valóban hiteles alkalmazásokat gyártanak is - amelyek akár a WHO adatait is használhatják -, elsőre azokat sem engedik be az áruházakba. Ez a világ minden országára, így Magyarországra is igaz.

Nem az Apple és a Google az első, amelyik lép a Covid-19 (a köznyelvben koronavírusként, a szaknyelvben pedig SARS-CoV II. néven emlegetett betegség) miatt: a Facebook és a Twitter már februárban arról döntött, hogy intenzív harcot kezdenek a koronavírussal kapcsolatos álhírek ellen.

Az Amazon pedig legkevesebb 2500 amerikai felhasználót utasított ki a tartós élelmiszerek, fertőtlenítők és hasonló termékek túlárazása miatt, és mintegy 530 ezer ilyen ajánlatot vett le a kínálatából - írta a CNN hétfőn. Egy ennek ellenőrzésére létrehozott munkacsoport folyamatos munkája mellett gépi tanulással és az adott termékek árának az Amazonon és azon kívüli historikus adatainak szoftveres elemzésével próbálják kiszűrni a nyerészkedőket. A cég közlése szerint a legrosszabb ajánlattevőkre az ügyészség figyelmét is felhívják.

Nyitókép: Pixabay.com