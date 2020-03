Reszkethetnek mindazok, aki trükközni próbálnak a pihenőidővel

Márciusban folytatódik a magyar részvétellel zajló nemzetközi közlekedéshatósági ellenőrzéssorozat a hazai utakon. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által koordinált közúti műszaki megfelelőségi vizsgálatok célja a közlekedésbiztonsági kockázatot jelentő személy- és áruszállító járművek kiszűrése és szankcionálása – mondta az InfoRádiónak a tárca közlekedéspolitikáért felelős államtitkára. Mosóczi László azt is közölte, hogy az ellenőrzéseket a pihenőhelyeken végzik el.

„A vizsgálat kiterjed a menetírókészülékek ellenőrzésére,

a vezetési és pihenőidők betartására.

Ha a műszaki, biztonsági és környezetvédelmi tulajdonságokra vonatkozó rendeletek megsértésének mértéke ezt indokolttá teszi, akkor az eljáró hatóság a szabályszegő járművet akár az elhárításig visszatarthatja. Az ellenőrzés során, amely egy hétig fog tartani, a nap bármely szakában, de kiemelten a nappali órákban számíthatnak a tehergépjárművek, illetve az autóbuszok ellenőrzése” – ismertette az államtitkár.

A menet- és pihenőidő betartására vonatkozó előírásokat uniós rendelet szabályozza. Ez nemcsak napi, hanem heti, illetve kétheti bontásban is tartalmazza, hogy mennyit ülhetnek a busz-, vagy teherautósofőrök a volán mögött. Emellett azt is megszabja, hogy milyen gyakran kell megállniuk hosszabb, 45, 30 vagy 15 perces vezetési szünetre.

Pausz Ferenc közlekedési szakértő azt mondta, sokszor éppen ezeket a szabályokat nem veszik figyelembe a sofőrök, holott ezt a járműben lévő tachográf is érzékeli.

„A legtöbbször előforduló szabálytalanság, vagy rossz magatartás az, hogy nem tartják be a pihenőidőket és többet vezetnek, ami miatt felmerülhet a fáradtság és akár az elalvás veszélye is. Azt pedig láthatjuk, hogy ezekből milyen súlyos balesetek következhetnek be, amikor áttér a menetirány szerinti ellenkező oldalra és frontálisan ütközik egy vétlen járművel a sofőr. Vagy áttöri a középső fizikai műtárgyat és a másik oldalon landol a járművével. Ugyanígy jellemző a pályáról való lesodródás és borulás” – mutatott rá a szakember.

A mostan akció egyébként egy nemzetközi program része, Magyarország ugyanis rendszeresen részt vesz a 14 európai ország közlekedési hatóságait tömörítő Euro Control Route együttműködés havi, kéthavi gyakoriságú ellenőrzéseiben. A tavaly lebonyolított hét akció során hazánkban összesen közel 7800 személy- és áruszállító járművet. Több mint 5500 teherautót és több mint 2200 buszt vizsgáltak meg. Ezek közül miden tizedik bizonyult problémásnak. Idén februárban egy ellenőrzéssorozatban már részt vettek a magyar szakemberek, több mint 1300 teherautó és autóbuszt vizsgáltak meg, 156 járműnél találtak kisebb-nagyobb gondokat.

