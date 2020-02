Az elmúlt 10 év legtöbb lakása épült 2019-ben

A negyedik negyedévben 10,8 ezer új lakás épült, szemben az egy évvel korábbi 7,5 ezerrel, míg az engedélyek száma 7,7 ezerre csökkent 10,1 ezerről. Az elmúlt 5 évben 2019 utolsó negyedéve volt az egyetlen, amelyben a használatba vett lakások száma magasabb volt az építési engedélyek (bejelentések) számánál - derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jelentéséből.

A Dunántúl nagyrégióba esik a használatba vett lakások 33, az Alföld és Észak nagyrégióba 18 százaléka.

Budapesten 5838 lakást vettek használatba, 51 százalékkal többet, mint 2018-ban. A kisebb városok kivételével - ahol csak 3,6 százalékos bővülést mértek -, minden településkategóriában kétszámjegyű volt az új lakások számának növekedése.

A természetes személyek által épített lakások aránya 2019-ben 46 százalékról 41 százalékra csökkent, a vállalkozások által építetteké 53 százalékról 57 százalékra nőtt 2018-hoz képest.

A használatba vett lakások átlagos alapterülete 2019-ben 2,7 négyzetméterrel, 96,6 négyzetméterre csökkent 2018-hoz képest.

Az építési engedélyek és bejelentések alapján építhető új lakások 55 százalékát a fővárosban és Pest megyében tervezik felépíteni. Az építendő lakások száma Budapesten (1,4 százalékkal) és a községekben (4,7 százalékkal) emelkedett, a megyei jogú városokban (12 százalékkal), a többi városban (10 százalékkal) csökkent.

Varga Mihály: a jövőbeni építkezési ütem is biztatónak tűnik

Tíz éve nem épült ennyi lakás Magyarországon, mint tavaly - értékelt a pénzügyminiszter. A fenti eredmények hátterében Varga Mihály szerint több kormányzati intézkedés áll. A lakáspiaci kereslet fellendülését a tartósan emelkedő reáljövedelmek és az alacsony kamatkörnyezet mellett a családi otthonteremtési kedvezmény is támogatta. Tavaly 910 milliárd forintra emelkedett az új lakáshitelek összértéke, amely 7 százalékos növekedés az előző évhez képest. A miniszter szerint a kiadott lakásépítési engedélyek száma is biztató, a tavalyi éves mennyisége meghaladta a 35 ezret, ebből feltételezhető, hogy 2020-ban is magas szinten marad a lakásépítések száma. 2023 végéig pedig még kedvezményes áfa vonatkozik azokra a lakásokra, amelyek 2018. november elsején már végleges építési engedéllyel rendelkeztek - fűzte hozzá.