Nyakunkon egy fontos határidő, nagyon nem éri meg kicsúszni belőle

A február 29-i határidő azokra vonatkozik, akik január 1-jével kötötték meg a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésüket, vagyis leginkább azok, akik a novemberi kampányidőszakban váltottak biztosítót – fogalmazott Lambert Gábor. Nekik jövő szombat éjfélig kell eljuttatniuk az esedékes díjrészletet a régi, vagy új biztosítójukhoz.

A szakember tájékoztatása alapján tavaly év végével 141 ezer 836 darab gépjármű szerződése szűnt meg, ezen belül 64 ezer magánszemély által üzemben tartott személyautó szerződését törölték, akikre az a közelgő terminus vonatkozik.

Amennyiben valaki kicsúszik a határidőből,

a hiányzó időszakra fedezetlenségi díjat kell fizetnie,

ami naponta 510-1140 forint között változhat a gépjármű teljesítményétől függően. A Mabisz kommunikációs vezetője arra is felhívta a figyelmet:

attól, hogy egy jármű (hosszabb ideig) nincs használatban, a tulajdonos még nem mentesül a törvény szerinti biztosítási kötelezettség alól,

vagyis ilyenkor érdemes a közlekedési hatóságnál ideiglenesen kivonatni a forgalomból az autót.

Egyébiránt, a 2018-as adatok szerint a magyar gépjárművek 1,6 százaléka nem rendelkezett biztosítással, ami nagyjából 84 ezer autót takar, ami összehasonlításban átlag alatti Európában, ahol összességében nagyjából 11 millióra tehető a biztosítás nélkül futó autók száma, azaz több mint 3 százalékos az arányszám.

Legjobban Németország áll, 0,01 százalékkal, míg a másik véglet Portugália, ahol minden harmadik, negyedik koccanásnál gyanítható, hogy nem tud majd az érintett sofőr érvényes kötelező biztosítást felmutatni – ismertette a szakember. A mediterrán országokban általánosságban is érvénes, hogy magas az arány, és a 6 százalékot is meghaladhatja, de Románia is megközelíti ezt az arányszámot. A szomszédok közül Szerbiában, Szlovéniában, Ausztriában jobb a helyzet, Szlovákiában hasonló, mint Magyarországon, míg Ukrajnában minden 10 gépjárműnél fedezhető fel, hogy nem rendelkezik kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással.

Nyitókép: Pixabay