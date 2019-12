Szakértő: az amerikaiaknak lehet, hogy meg sem kottyan a francia termékek védővámja

Washington 100 százalékos vámmal készül sújtani francia termékeket, válaszul az amerikai technológiai óriáscégekre kivetett francia digitális adók miatt - jelentette be hétfőn az Egyesült Államok kereskedelmi főképviseletének irodája.

"Itt valójában arról van szó, hogy az Egyesült Államok komoly, úgy is mondhatnám, durva figyelmeztetést küldött minden olyan országnak, amely bántani igyekszik digitális szolgáltató vállalatait. Igazából nem tiszta senki számára, hogy az érintett nagyvállalatok, mondjuk egy felhőszolgáltató hol kell, hogy adót fizessen. Nehéz közgazdasági kérdés, nem is új, de most a dolog eljutott egy olyan pontra, hogy az Egyesült Államok megunta a jelenlegi gyakorlatot" - magyarázta az InfoRádióban Magas István, a Corvinus Egyetem Világgazdasági Intézetének professzora.

Ma még csak a szándék ismert a büntetővámmal kapcsolatban, de kérdés, ki lehet-e vetni egyáltalán védővámot - csak nem a szakértő számára.

"Ki lehet vetni, természetesen, a világkereskedelmi szabályok megengedik.

Abban az esetben, ha látszik, mekkora kár keletkezett, a kár mértékében is ki lehet vetni védővámot. Például az élelmiszerek, borok, sajtok esetében egyébként szimbolikus a vám, 2,5 milliárd dollár, ami nagyon picike, és a tehetős emberek Amerikában így is meg fogják venni a jó sajtot és bort" - hozta fel Magas István.

A vámokat jövő januártól vetné kis az USA, a francia válaszlépés, bármikor is jön és bármekkora is lesz, a professzor szerint nem fog egyhamar meglátszani, mert Franciaország kötelező egyeztetni más európai országokkal, például Olaszországgal, Ausztriával vagy Törökországgal is,

a háttérben pedig párhuzamosan folynak a NATO-költségvetési alkudozások;

ismert, a szövetség legerősebb tagállama mégis csak az Egyesült Államok.

Hogy ebbe a vitába bele fog-e folyni az Európai Unió csúcsszinten, arra Magas István azt mondta:

"A kereskedelmi tárgyalásokért felelős biztos, illetve a belső piacért, valamint a külkereskedelemért felelős biztos régóta dolgozik egy olyan összetett állásponton, amely tartható ezekben a nagy ügyekben is. Nem látjuk, hogy mi van az asztalon."

Arra a kérdésre, hogy a védővám kivetése után az útnak indítható szállítmányok átkelnek-e az Atlanti-óceánon, azt mondta, ha januárban életbe lép a védővám, a szállítmányok a védővám értékével drágulnak, a vállalatokra van bízva, hogy hogyan kalkulálnak az amerikai fogyasztói érzékenységgel.

