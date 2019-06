Donald Trump ismét megfenyegette a kínaiakat

Az elnök az újságíró kérdésére válaszolva erősítette meg, hogy további védővámok kivetését tervezi Kínával szemben.

Donald Trump korábban azzal fenyegette meg Pekinget, hogy 300 milliárd dollár értékben vet ki vámokat a kínai portékákra, ha nem sikerül gyorsan tető alá hozni az amerikai-kínai kereskedelmi megállapodást. A Trump-kormányzat a múlt hónapban 200 millió dollár értékben meg is emelte a kínai importcikkekre kirótt vámokat.

Trump a tervek szerint a Japánban tartandó június 28-29-i G20-as csúcson tárgyalna Hszi Csin-pinggel. A csúcstalálkozón 19 ország vezetői és az Európai Unió képviselője vesz részt. A CNBC-nek az amerikai elnök azt mondta: meglepné, ha a kínai elnök nem lenne jelen. Igaz, egyelőre nem láttak nyilvánosságot sajtójelentések arról, hogy Hszi Csin-ping ne szándékozna elutazni a csúcstalálkozóra.

Trump a telefoninterjúban "hihetetlen fickónak" nevezte a kínai elnököt. Ismét kifejtette: kormánya jelenleg 35-40 százalékos védővámot vet ki a kínai importtermékekre, de ha nem sikerül kimunkálni a kétoldalú kereskedelmi megállapodást, akkor jönnek az újabb vámtételek.

"Az emberek nincsenek hozzászokva a védővámokhoz, pedig ez remek dolog, kivált, ha malacperselynek tekintenek bennünket és mindenki a mi pénzünket akarja" - fogalmazott az Egyesült Államok elnöke. Hangsúlyozta azt is, hogy a védővámok bevezetésével történő fenyegetőzés bevált Mexikó esetében is, a közép-amerikai ország ugyanis szerinte ennek köszönhetően változtat migrációs politikáján. Trump úgy vélte: ez a módszer beválik majd Kína esetében is. "Kína megállapodást fog kötni velünk, mert megállapodást kell kötnie" - állította.

Az elnök az interjúban egyébként azt is sejtetni engedte, hogy az amerikai kormány védővámot vethet ki a francia borokra is, mert - mint mondta - az amerikai bortermelők a tisztességtelen francia verseny áldozatai.