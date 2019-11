Megveszi a Fitbitet a Google

A Google megvásárolja az okoskarkötőket gyártó Fitbitet 2,1 milliárd dollárért.

A Reuters azt írja, hogy az üzletet jövőre zárhatják le, a Fitbit részvényeseinek és a hatóságoknak a jóváhagyása után. Ugyanakkor ha a Gogle nem kapja meg a hatósági engedélyeket a felvásárláshoz, akkor 250 millió dollárt kell fizetnie a cégnek.

A megállapodás lehetőségét már a hét elején megszellőztette a Reuters, azóta a Fitbit részvényeinek ára 40 százalékkal emelkedett.

Az adataik biztonságáért aggódó felhasználóknak azt ígérte a két cég, hogy az információkat nem fogják hirdetési célokra használni. A Google közölte: a felhasználók lehetőséget kapnak, hogy felülvizsgálják, milyen afdatokat osztanak meg a céggel.

Nyitókép: Mike Mozart of TheToyChannel and JeepersMedia on YouTube