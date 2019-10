A vártnál nagyobb mértékben nőtt az Erste-csoport nyeresége

Az osztrák bankcsoport a szerdán közzétett beszámolójának adatai szerint az anyavállalatra jutó nyereség 491,1 millió eurót tett ki, ami 8,17 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi 454 millió eurót, a második negyedévi 354,9 millió eurónál pedig 38,37 százalékkal több. Elemzők 480 millió euró profitot vártak a harmadik negyedévre.

A jó eredmény annak volt köszönhető, hogy emelkedtek a nettó kamatbevételek, a nettó díj- és jutalékbevételek, valamint a kereskedési tevékenység nettó eredmény is jelentősen javult.

Az év első kilenc hónapjában az Erste-csoport 1 milliárd 223 millió euró nyereséget termelt, ami 5,3 millió euróval marad el az egy évvel korábbitól.

A működési eredmény a harmadik negyedévben 786,4 millió euró volt, 12,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi 696,3 millió eurót. Január-szeptemberben 2 milliárd 233,3 millió euróra rúgott a működési eredmény, 12 százalékkal nőtt éves összevetésben, a költség/bevétel ráta pedig 58,6 százalékra javult 60,9 százalékról.

Andreas Treichl, az Erste-csoport vezérigazgatója az eredményekről elmondta: a hitelezési tevékenység és a betétállomány is egészséges mértékben bővült a harmadik negyedévben, valamint a bankcsoport likviditási és finanszírozási pozíciója is kiválóan alakult. A kelet-közép-európai gazdaságok kitartó lendülete is hozzájárult ahhoz, hogy a régió kockázati környezete kivételesen támogató maradt idén.

"Kelet-Közép-Európa továbbra is a kontinens gazdasági növekedésének megkérdőjelezhetetlen hajtóereje marad, az Erste-csoport a régió vezető pénzintézeteként pedig kiváló helyzetben van ahhoz, hogy támogassa ezt a trendet. Jóllehet a világ több pontján is egyre sokasodnak a gazdasági növekedés visszaesésére utaló jelek, mi továbbra is magabiztosan állítjuk, hogy Kelet-Közép-Európa teljesítménye felülmúlja az eurózónáét, és a régióban tapasztalt gazdasági növekedés fenntarthatóbbnak bizonyul, mint a 2000-es években" - jelentette ki Andreas Treichl.

Az év első kilenc hónapjában az Erste-csoport nettó kamatbevétele 4,3 százalékkal, 3 milliárd 517,4 millió euróra nőtt, elsősorban a cseh, a román és a magyar leányvállalatoknak köszönhetően.

A nettó díj- és jutalékbevétel 3,7 százalékkal 1 milliárd 484,3 millió euróra emelkedett a pénzforgalmi szolgáltatások, valamint a hitelezés és vagyonkezelés bővüléséből adódóan.

A kereskedési tevékenység nettó eredménye jelentős mértékben javult és 419,3 millió eurót tett ki, de a piaci értéken nyilvántartott pénzügyi eszközök vesztesége 165,8 millió euróról 189,4 millió euróra nőtt. Mindkét tétel alakulását átértékelési hatások befolyásolták.

A nem teljesítő hitelek aránya 2,7 százalékot tett ki szeptember végén, míg egy évvel korábban 3,2 százalékon állt. Az NPL-fedezeti ráta 73,4 százalékról 76,9 százalékra nőtt.

Az Erste-csoport Ausztria mellett hat közép- és kelet-európai országban - Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon, Romániában, Szerbiában és Horvátországban - van jelen. Több mint 47 ezer munkavállalót foglalkoztat, 2444 bankfiókot üzemeltet a hét országban, és mintegy 16,5 millió ügyfelet szolgál ki.

Az Erste magyarországi leányvállalata, az Erste Bank Hungary 119,8 millió euró nyereséget ért el január-szeptemberben, 7,1 millió euróval többet az egy évvel korábbinál. A működési eredménye 146,3 millió euróról 170,4 millió euróra emelkedett.

Az Erste-részvények 0,11 százalékos pluszban, 32,75 eurón forogtak a bécsi tőzsdén szerda délelőtt.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László