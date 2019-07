Kiegyenlítette a számlát az időjárás

Az időjárás, vagyis a nagy esőzések miatt két hetet csúszott az idei aratás, de a munka már megkezdődött – ismertette Halmos Gábor az InforRádiónak nyilatkozva.

Az aratás hagyományosan idén is az árpával kezdődött, azt követi majd a búza. Előbbi

lényegesen jobb hozamot mutat, mint az elmúlt évben.

A tavalyi 5 tonna per hektárhoz képest az első adatok 7-7,5 tonna per hektárt mutatnak, ismertette a vezérigazgató. A minősége is jónak tűnik, műszeres mérések azonban még nem történtek, tette hozzá Halmos Gábor.

A májusi eső aranyat ér, ezen már túl vagyunk, most a minél több napsütés a fontos a búza szempontjából, mondta a szakember, aki úgy fogalmazott. "az elmúlt hetekre nem lehetett panasz, úgy néz ki,

jó esély van a jó minőségre és a magas sikértartalomra".

A vezérigazgató végezetül megjegyezte, a mostani ideális időjárási körülmények azt eredményezhetik, hogy utoléri magát a betakarítási, aratási folyamat, amely később kezdődött.

