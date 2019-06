Csúnyán elveri az eső a magyar epret, és ez még nem minden

A szabadföldi szamóca - amit mi, magyarok eperként ismerünk - mostanában kerül a piacra nagyobb tételben; sajnos a mostani időjárás nem kedvez neki - mondta az InfoRádióban Mártonffy Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Kertészeti osztályának vezetője.

"Nagyon nehéz lesz a minőséget megóvni, és a csomagolás sem segít" - tette hozzá.

Egyelőre nem tudni pontosan, mennyi fog kiesni az össztermésből, de a szakember azzal számol, hogy

jó esetben is búcsút kell inteni a szamócatermés harmadának.

"Pillanatnyilag elég jó minőség van, mert a fóliaházak alól jó szamóca kerül a piacra, de nyilvánvalóan a kereslet miatt elég komoly ára van" - vélekedett a kamarai osztályvezető.

Érdekes ugyanakkor, hogy a multinacionális kereskedelmi láncok most, a magyarországi szamócaszezon közepén hoznak be importot is, aminek nem tudni, mi lesz a vége.

Számításai szerint június közepéig lehet kapni magyar szamócát a boltokban.

A szamócának most száraz és napos időjárás kéne, de nem hőség.

A szakember figyelmeztet, a korai cseresznye minőségén is sokat rontott a csapadékos idő.

"A koraiak egyre-másra repednek, ezt már a kollégák folyamatosan jelzik. Később már jobb körülményekkel lehet számolni. Az lesz a megoldás, hogy

egy fedett helyszínen intenzív termelésre kell átállni"

- tette hozzá.

A cseresznyének ugyanolyan idő kéne, mint a szamócának.