Megint kizártak az egy százalékokból több száz szervezetet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén összesen 779 civil szervezetet zárt ki a személyi jövedelemadó (szja) 1 százalékos felajánlásokból történő részesedésből – derül ki a NAV beszámolójából. A kizárt szervezetek között állatvédő alapítványok, hagyományőrző-, sportegyesületek, múzeum fenntartó, illetve egészségügyi szervezetek is megtalálhatóak, és több mint négy tucat szervezet esetében már a felszámolás is megkezdődött, például a Szövetségben a Rák Ellen Alapítvány, a Szegény Gyermekekért és Családokért Alapítvány vagy a Samurai Shotokan Karate Közhasznú Egyesület ellen is - írta a vg.hu.

Az összesen 27 úgynevezett bevett egyház esetében 2012 óta nem történt változás.

A civil szervezetek esetében három oka lehet a kizárásnak:

a kedvezményezett nem küldte meg a NAV-hoz a részére átutalt szja 1 százalékos összeg felhasználására vonatkozó adatokat tartalmazó KOZ-közlemény(eke)t,

a kedvezményezett a közleményében számszaki hibás adatokat közölt, vagy nem az elszámolandó összeget szerepeltette, és a NAV által az adatok javítására kitűzött határidőt elmulasztotta,

a NAV az átutalt szja 1 százalékos összeg közcélú tevékenységnek megfelelő felhasználásának az ellenőrzése során megállapította, hogy a kedvezményezett a közleményében valótlan adatot közölt.

A NAV portálunknak elmondta, hogy a fenti kizárási okok előfordulásáról statisztikai nyilvántartást nem vezetnek, így kirívó esetekről nem tudnak adatokat szolgáltatni.

A tavalyi évben összesen 606 szervezetet zártak ki a kedvezményezettek köréből, 2017-ben az a szám 869 volt, 2016-ban pedig elérte az 1114-et.

A jogosulatlanul felhasznált összeget vissza kell fizetni, mely visszafizetett összegek a költségvetés bevételét képezik. Az elszámolásban valótlan adatok feltüntetése esetén a visszafizettetés mellett a szervezetet a NAV a felajánlásra jogosult kedvezményezettek közül is kizárja – közölte az adóhivatal.

