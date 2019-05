Világszerte visszaesés van, de a kecskeméti Mercedes nem lassít

Az autóipar egy igencsak kihívásokkal teli időszakot él át, mind a piac, mind a technológia, mind a vevői igények változékonysága miatt, ez pedig - mint Ludvig Orsolya, a kecskeméti Mercedes-gyár kommunikációs igazgatója az InfoRádióban fogalmazott - nem hagyja érintetlenül a szereplőket.

"A Mercedes-Benz kecskeméti gyárában rengeteg fejlesztés zajlik a mostani bővítés mellett is, a nálunk gyártott kompakt autók, vagyis kicsi Mercedesek aranykorukat élik, szinte nem tudunk eleget gyártani, az igény erre tehát folyamatosan növekszik. A gyár teljes kapacitással működik, a termelési program pedig már a következő évre is telített" - hangsúlyozta Ludvig Orsolya, aki emlékeztett arra is, hogy a napokban sokat idézett Handelsblatt is úgy említi a kecskemétit mint "a Daimler mintagyárát", amire büszkék is.

A Mercedes a hivatalos közlés szerint "jól érzi magát Magyarországon", a dolgozókkal és a támogató közigazgatással egyaránt elégedett;

Kecskemét ma már "kompetenciaközpont", ahonnan a mexikóvárosi és a pekingi gyár beüzemelését támogatni tudják.

A gyár bővítésének leállításáról - mint Ludvig Orsolya határozottan kijelentette - nincs szó, az első épület, a felületkezelő üzem hamarosan elkészül, jelenleg is már 250 millió eurós beruházás történt.

"Tartalmi kérdésekben zajlanak egyeztetések, elsősorban a termékportfóliót illetően; az igények, a trendek, a szabályozások mind befolyásolják, hogy az autóipari gyártók merre haladjanak, így a Daimler is folyamatosan felülvizsgálja a termékportfólióját. Ez természetes folyamat, a vállalat ezt globális szemüvegen keresztül teszi" - tette hozzá a kommunikációs vezető:

nem Kecskemét a fókusz, hanem a teljes Daimler-konszern.

Elmondta még a szakember, hogy: "nagyon hasonló beruházás" fog elkészülni Kecskeméten ahhoz képest, amit eltervezett a cég.

Mint fogalmazott, az autógyártás iparága komoly fordulóponthoz közeledik, nagyon fontos a fenntarthatóság kérdése - ennek három lába van, a környezeti, a gazdasági és a társadalmi.

A Handelsblatt cikke egyébként a BMW-t is említi, mint amely gyár halaszthatja beruházásait, ezzel a fejezettel kapcsolatban is az InfoRádiónak reagáltak Debrecenből.

Ha kiesne egy gyár... A magyar GDP fél százalékát is adhatja egy-egy nagyobb autógyártó magyarországi üzemének felfutása - érzékeltette a járműipari gyárak gazdasági súlyát a TakarékBank vezető elemzője, akit azután kérdeztünk, hogy sajtóinformációk szerint több német autóipari vállalat gyárépítése csúszhat az ágazat gyengébb teljesítménye miatt. Suppan Gergely szerint akár a gazdasági előrejelzések módosítására is szükség lehet. "A világ fontosabb pontjain visszaesést látunk jelenleg az autóipari eladásokban tavaly szeptember óta. Nyilván az egyes autógyárakat tekintve ez alakulhat másként. Mivel a Mercedes teljes kapacitással dolgozik, a kecskeméti gyárat nem érinti, az ő hozzájárulás a GDP-hez még a fél százalék fölött is lehet valamivel" - részletezte Suppan Gergely.

Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor