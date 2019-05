A hamarosan átadásra kerülő A220-100-as egyik tesztrepülése során tervezték meg úgy a lerepülendő útvonalat, hogy azzal az égre írják a “12K” feliratot - számolt be róla az airportal.hu.

A közel négy órás repülést ráadásul a Delta Air Lines számára gyártott 12. ilyen típusával hajtották végre.

A gyártó ezzel ünnepelte, hogy hamarosan átadja történetének 12000. repülőgépét.

Our flight test team certainly had fun yesterday! We're so proud of our upcoming 12,000th delivery - we've written about it in the skies during an official test flight. A great opportunity for this very special #A220 to stretch its wings. ✈️ pic.twitter.com/1ruLeIn8gw