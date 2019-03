Most érdemes pörögni a családi házak piacán

A közelmúltban bejelentett kibővített családi otthonteremtési kedvezmény és a kedvező piaci környezet kiváló lehetőséget kínál a családi házak értékesítésére. Az Otthon Centrum közreműködésével létrejött tranzakciók alapján a nagyvárosok ingatlanpiacán az elmúlt 5 évben átlagosan két hónappal csökkent a családi házak értékesítési ideje, ami a csok hatására idén még rövidebb lehet.

A legnagyobb kereslet a 90 és 140 négyzetméter közötti, jó elosztással rendelkező, több szobás, téglaépítésű házakra irányul.

Falusi csok A családi otthonteremtési kedvezmény közelmúltban bejelentett bővítése sokak számára kedvező alkalmat kínál a vágyott családi ház megvételére. Az Otthon Centrum elemzése alapján közel 1600 olyan település található az országban, ahol a csok felhasználásnak feltételei teljesülnek (5000 főnél kisebb lélekszámú település, ahol a lakosság száma 2003 és 2017 között több mint 5 százalékkal csökkent) és a 10 millió forintos állami támogatásból egy minimum 80 négyzetméteres családi ház megvásárolható.

Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője szerint az értékesítési időt alapvetően befolyásolja a ház mérete és a legközelebbi nagyvárostól való távolság. Akár másfél-három hónappal is hosszabb értékesítési idővel kell számolnia annak, aki a központi településtől távolabb eső részen kínálja eladásra ingatlanját.

Az ingatlan mérete is döntően befolyásolja az értékesítés gyorsaságát: 60 négyzetméter alatti alapterületű ingatlanok átlagosan 45 nappal gyorsabban kelnek el, mint a 120 négyzetméter felettiek.

Országos szinten a legtöbb családi házat a vidéki megyei jogú városokban értékesítik az Otthon Centrum felmérése szerint. Ezek közül is kiemelkedik Debrecen, ahol a KSH adatai alapján a legtöbb családi házat értékesítették 2017-ben. 2018-ban a családi házak négyzetméterárai a legtöbb vidéki megyeszékhelyen 130 ezer forinttól egészen 260 ezer forintig terjedtek attól függően, hogy az ország melyik részén hirdették az adott ingatlant.

Legtöbbet Sopronban, Székesfehérváron és Debrecenben ért tavaly egy családi ház: ezekben a városokban sorban 258, 251 és 240 ezer forintot is elkérhetett a tulajdonos egy négyzetméterért. Legnehezebb helyzetben a salgótarjáni és hódmezővásárhelyi háztulajdonosok vannak: ők a tavalyi évben átlagosan 81 és 101 ezer forintos négyzetméteráron tudták csak értékesíteni családi házaikat, ami elmarad a megyeszékhelyek átlagától.

Lakás vagy ház?

Sokan teszik fel a kérdést ingatlankeresés előtt, amennyiben akár utóbbit is megengedhetik maguknak, bár egy részük számára ez inkább meggyőződés, mintsem praktikus szempontok szerinti döntés.

Sokaknak a családi ház vásárlásának gondolatára elsőként az agglomerációs települések, esetleg a falvak jutnak eszébe. A budapestiek fejében megfordulhatnak a budai, nagypresztízsű kerületek is, ám a II. vagy XII. kerület frekventáltabb részein a nyolcszázezer forintot meghaladó négyzetméterár sem ritka. Aki mégis családi házba vágyik, de nem szeretne százmillió forint felett költeni, vagy mindennap órákat ingázni, annak sem reménytelen a helyzete.

„A belvároshoz viszonylag közel, akár 40 millió forint alatt is lehet már családi házat kapni a fővárosban,

igaz, a budai oldalon jóval szűkebb a kínálat, így több kompromisszummal is járhat a vásárlás” - mondja Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Pesten

Ha bárki a főváros VIII. kerületét említi, jó eséllyel nem egy kertvárosias, családi házas övezetre, hanem egy korábban rosszabb hírű, ám mára már sok helyen rehabilitált és dinamikusan fejlődő környékre gondol. Pedig vannak utcák – ha kevés is –, amelyek teljesen más hangulatot idéznek: például az Osztály utca és környéke (Századosnegyed) kifejezetten barátságos, kellemes kertvárosias jellegű rész, közlekedése kiváló, negyed óra a Blaha Lujza tér.

Ehhez közel található a már nagyrészt a szomszédos X. kerülethez tartozó MÁV telep is, amire szinte ugyanez igaz, és mindkét környéken találni 40 millió forint alatt házat. A X. kerület felsőrákosi részén is kijöhetünk az elméleti határnak meghúzott fenti összegből, ráadásul itt az Örs vezér tere (metró, bevásárlóközpont) közelsége külön kiemelendő. A szomszédos IX. kerület, Ferencváros is rejteget meglepetéseket. A Ferencvárosi Víztornyot övező utcák szintén kisházas, már-már vidékies hangulatot idéznek.

Nem szabad megfeledkezni Újpestről sem, amely néha kissé háttérbe szorul szomszédja, a XIII. kerület mellett, pedig szintén dinamikusan fejlődik ingatlanpiaca, rengeteg az új beruházás. A két kerület határához közel, az újpesti oldalon találhatunk 40 millió forint alatt családi házat vagy házrészt kisebb kerttel, autóbeállóval. A közlekedés itt is remek, a Váci úton autóval, Újpest központból pedig hamarosan a felújított metróval lehet negyed óra alatt elérni a belvárost - derül ki az OTP Ingatlanpont közleményéből.

Budán

A tradicionális budai, zöldövezeti kerületek bővelkednek családi házakban, azonban a gyakran a nyolcszázezer forintot is meghaladó négyzetméterárak sokakat elriaszthatnak. Ugyanakkor az OTP Ingatlanpont a Duna jobb partján is igyekszik a 40 millió forintos vételárig tippeket adni, noha ehhez már a minőségben, méretben, vagy a megközelíthetőségben kompromisszumot kell kötni.

A XI. kerület több nagyberuházás és a 4-es metró megépítése nyomán óriási fejlődésen ment keresztül az elmúlt években. Vannak azonban még a belvároshoz viszonylag közeli részei, amelyek beleférhetnek a keretbe. Ilyen az M1-M7 bevezető közelében például, az Őrmezőtől délre eső városrész, ahol több tervezett beruházásnak köszönhetően nagy áremelkedés várható az elkövetkezendő években. Szintén Dél-Budán, a Kamaraerdő - Kőérberek városrész is kiemelhető, amely még ma is inkább egy zártkertes üdülőövezet képét mutatja, de kedvező áron lehet családi házakat kapni. Ugyanezt az érzést nyújthatja a III. kerületi Aranyhegy és a Csúcshegy is, ahol az utóbbi években sok újépítésű, 2-4 lakásos társasház épült, de lehet még találni 500 ezer forintos négyzetméterár alatt családi házakat. A közlekedés nem a legjobb, de a néhol háborítatlan erdők és hegyek közelsége akár kompromisszumra is késztetheti a lakásvásárlókat.

Nyitókép: PIxabay