A falusi csok részben olyan, mint La Fontaine klasszikusának, az A városi és a mezei egér­nek modern újraértelmezése: élethűen mutatja be az eltérő településformák közti különbségeket. Másfajta viszonyok közt másfajta igények születnek - írta a boon.hu.

A falusi csok támogatás legmagasabb értéke 1 gyermeknél 600 ezer, 2 gyermeknél 2,6 millió, 3 gyermeknél pedig 10 millió forint. Nemcsak új lakás vásárlására igényelhető, hanem felújításra és korszerűsítésre egyaránt fel lehet használni. A falusi csok egyik fontos feltétele a legalább egyéves folyamatos biztosítási jogviszony, ami stabil munkaviszonyt is feltételez.

A rossz helyzeten nem segít

A lap által megkérdezett települések a gazdasági és infrastrukturális különbségek és adottságok függvényében nyilatkoztak a csok-támogatás hasznosságáról.

Perén például nem várnak túl sokat a csoktól: Blaskó István polgármester szerint

a ’70-es évektől kezdve fogy a falu lélekszáma, a szülők is a városba költözést javasolják a gyerekeiknek, mert ott jobban lehet boldogulni.

Mivel munkaviszonyhoz kötött a támogatás, ezért nem sokan érdeklődtek a csok iránt – fogalmazott Fekete Gyula, Olaszliszka polgármestere. Mivel nincsenek fiatal munkavállalók, az üresen álló 70–80 háza valószínűleg nem a csok segítségével fog gazdára találni.

Rozlozsnik Jánosné, Rudolftelep polgármestere szerint a helyiek nem örülnek a vidéki csoknak, a kedvezménynek náluk az árnyoldala jelentkezett a közbiztonság terén.

Egy idős hölgy házába vásárlási szándék ürügyén érkezett egy család, akik, miközben a tulajdonos nem figyelt, kinyitották az ablakot, éjszaka pedig ezen keresztül törtek be az ingatlanba

– mesélte a polgármester asszony. Sokan remélik, hogy a csoknak köszönhetően túladhatnak ingatlanjaikon, éppen ezért válhatnak könnyebben bűntény áldozatává.

Vannak, akik megtalálják a számításukat

Bodrogolaszi szerencsés helyzetben van, hiszen 64 helyi cég foglalkoztat munkavállalókat a fodrászaton át az őstermelőkig. A helyi vállalkozás átlagosan 70–80 főt foglalkoztat. Már több család is érdeklődött arról a polgármesteri hivatalban, hogyan tudnák igénybe venni majd az új kedvezményt, sőt más településekről is jöttek háznézőbe a csok hatására – mondta a lapnak Kovács József polgármester.

Tibolddarócon is várják a programot. Nagy Sándor polgármester szerint már az előző csok is sikeres volt náluk, a kiterjesztett felhasználási lehetőség pedig még többeket vonz. Úgy tűnik, lesznek az olcsóbb vásárlási lehetőség miatt visszaköltöző fiatalok is. Úgy vélte, hogy a legfontosabb a megfelelő közbiztonság, az orvosi ellátás és az oktatás - ha ezek rendben vannak, akkor egy kisebb község is lehet vonzó az ingatlanvásárlók számára.

