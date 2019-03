Jelentősen javította hatékonyságát az Erste

2017 év végéhez képest 15 százalékkal nőtt az Erste hitelállománya, és mivel a marzsok csökkentek, ez 10 százalékos bevételnövekedést eredményezett. És mivel a bank költség/bevétel aránya 2018 végére 48,8 százalékra csökkent a 2017 végi 54,1 százalékról, az eredény 22 százalékkal haladta meg a 2017-es évet - mondta az InfoRádióban Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója.

Az Erste adózás előtti eredménye tavaly 61,3 milliárd forintra nőtt, az emelkedés korábban még inkább az egyszeri tételeknek volt köszönhető, de 2018-ban már a mindennapi munka és a bevételnövekedés eredménye.

A magyar Erste Bank a csoport mérlegösszegének 4 százalékát adja, de a tavalyi évi eredmény több mint 10 százalékkal járult hozzá a csoport rekordszintű tavalyi eredményéhez, ami 1,8 milliárd eurót tett ki - emelte ki Jelasity Radován.

Az Erste Bank hitelezési aktivitását mutatja, hogy miközben az ügyfélhitelek állománya egy év alatt közel 15 százalékkal bővült, a nem teljesítő hitelek aránya tavaly év végére rekordalacsony szintre, 3,6 százalékra csökkent a 2017 decemberi 5,1 százalékról. "A vállalati portfólióban pedig a hajdan volt 20 százalék feletti szint után már kevesebb mint 1 százalék a nem teljesítő hitelek aránya, vagyis a portfólió már sokkal tisztább, ebből nem keletkeznek extra bevételek, ami azt jelenti hogy sokkal reálisabb a bank bevételi része is. Figyelembe véve, hogy milyen pozitív makrokörnyezetben vagyunk, mindez sokkal nagyobb biztosítékot és biztonságot jelent a jövőben" - mondta el.

2019-ben folytatni kívánják az utóbbi 5-6 évben, a kihívások ellenére is folytatott bővülést, organikusan, akár akvizíciókkal is. Felidézte, hogy az Erste vásárolta meg a Citibank magyarországi lakossági és hitelkártya üzletágait. "Továbbra is szeretnénk ezen a pályán maradni, és ha van rá lehetőségünk, szeretnénk az organikus növekedés mellett akvizíciókon keresztül is növekedni" - mondta Jelasity Radován.

A Budapest Bank privatizációja mellett az Erste más kisebb és közepes intézmények, valamint portfóliók iránt is érdeklődik.

A kereskedelmi célú ingatlanok finanszírozása és a nagyvállalati hitelezés mellett egyre nagyobb szerepet játszik az Erste Bank vállalati hitelezésében a kis-, és középvállakozások finanszírozása. Ezt már az Erste vállalati üzletágának vezetője mondta. Szabados Richárd az InfoRádióban hozzátette: a kkv-szektornál az új kihelyezések 16 százalékos növekedése az állomány 23 százalékos gyarapodását eredményezte.

A vállalati hitelezésben már közepes méretűnek számító bank a jövőben is az átlagot meghaladó bővülést tervez, várakozása szerint 2-3 éven belül a harmadik legnagyobb vállalati hitelezővé válik.

Hitelezési csúcsév lehet a 2019-es év

Az elmúlt 3 év legdinamikusabb növekedését érte el az Erste Bank a lakossági hitelezés minden területén - mondta az InfoRádiónak az Erste Bank lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese. Harmati László hozzátette: a piaci új folyósítási dinamikát kétszeresen haladta meg a bank, ez a jelzáloghiteleknél több mint 60 százalékos, a személyi kölcsönöknél a kétszeresnél is nagyobb növekedést jelentett. A cég kifejezetten büszke arra, hogy a mikrohitelezésben is száz százalék fölötti, tehát duplázó teljesítményt mutattak.

"A lakossági hitelállomány is nőtt, a törlesztések és a nem teljesítő hitelállomány csökkenése és pótlása mellett több mint 7 százalékos lakossági hitelállomány-növekedést értünk el" - mondta a szakember.

2019-re hitelezési csúcsot várnak. Normalizálták, de nem fogták vissza a hitelezési feltételekben történt tavalyi változások. Sok állami élénkítő program zajlik és a lakossági reáljövedelmek növekedése is támogatja ezt az irányt.

Jelzáloghitelezésben legalább 10, a fogyasztási hitelezésben pedig körülbelül 15 százalékos növekedésre számítanak idén.

