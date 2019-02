Változott az MKB Bank tulajdonosi szerkezete

Az MKB Bank Zrt. közleménye szerint Balog Ádám MKB Bank elnök-vezérigazgató közvetett befolyása alatt álló PROMID FINANCE Zrt. az MKB Bank Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet tulajdonában álló részvénycsomagból megvásárolt 2 564 411 darab, részvényenként ezer forint névértékű, „A” sorozatú dematerializált törzsrészvényt, amely az MKB Bank Zrt. alaptőkéjének 2,564411 százalékát testesíti meg.

A tranzakciót követően az MKB Bank Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet összesen 2,814992 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik az MKB Bank Zrt-ben.

Az MKB Bank Zrt. Igazgatósága február 27-én a részvénykönyvbe bejegyezte a PROMID FINANCE Zrt.-t, mint a Bank 2,564411 %-os tulajdoni hányaddal rendelkező részvényesét.

Az MKB Bank Zrt. jelenleg hatályos tulajdonosi szerkezete

Az MKB Bank Zrt. részvénytulajdonosainak neve Tulajdoni és szavazati hányad (%) METIS Magántőkealap 35,000001% Blue Robin Investments S.C.A. 32,900000% RKOFIN Befektetési és Vagyonkezelő Kft. 13,620597% EIRENE Magántőkealap 9,999999% Pantherinae Pénzügyi Zrt. 3,100000% MKB Bank Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet 2,814992% PROMID FINANCE Zrt. 2,564411% Összesen 100,000000%

Az MKB Bankban most ismét tulajdonrészt szerző elnök-vezérigazgató nemrégiben az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt, és Balog Ádám beszélt arról is, hogyan alakulhat a bank tulajdonosi struktúrája, és részleteket árult el a tőzsdei bevezetés ütemezéséről is. A beszélgetés szerkesztett változatát itt olvashatja el, de akár a teljes interjút meg is nézheti.

