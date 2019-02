Egy érintéses fizetéssel, 2019 forint terheléssel szimbolikusan is megnyitották a szervezők hétfőn a Magyar Nemzeti Bank székházában az 5. alkalommal megszervezett pénzügytudatossági és vállalkozói témahetet. Elsőként a jegybank alelnöke szólalt fel a Pénz7 nyitó eseményén. Windisch László arról beszélt: nemcsak versenyképes vállalkozókra, hanem versengő pénzügyi szektorra is szükség van, ezt a versengést pedig a tudatosság fejlesztésével lehet elősegíteni. Ez, vagyis a pénzügyi tudatosság pedig kiemelten is fontos az ország szempontjából – mondta az MNB alelnöke.

"Egy ország pénzügyi kultúrájának szintje makrogazdasági jelentőségű, pénzügyi stabilitási kérdés is. Az államháztartás, az állami költségvetés stabilitása az egyik nagyon fontos pillére egy ország pénzügyi stabilitásának, de

legalább ilyen fontos a vállalkozások, a gazdálkodók, a háztartások, a családok és minden egyes állampolgár pénzügyi stabilitása".

Windisch László kiemelte: az alapműveltségbe bele kell tartoznia a pénzügyi ismereteknek is. A megnyitón kiderült, hogy az utóbbi években jelentősen nőtt a témahét mérete és súlya, erről Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős helyettes államtitkár számolt be beszédében. A Pénz7-en

1200 iskola és

200 ezer tanuló vesz részt, valamint

14 ezer tanórát tartanak meg a Pénz7-en, ebbe

700 pénzügyi és vállalkozói önkéntes kapcsolódik be.

Hegedű Éva a Bankszövetség elnökségi tagja pedig megjegyezte az emelvényhez lépve, hogy van még teendő, mert például a megtakarítások szintje esetében tovább kell javulnia a mutatóknak. "Nemzetközi összehasonlításban

Magyarországon a mintában részt vevő lakossági ügyfelek közül csak minden negyediknek van megtakarítása. Ez lényegesen rosszabb a nemzetközi átlagnál".

A megnyitón Gion Gábor pénzügyekért felelős államtitkár úgy fogalmazott: Európa-szerte kiemelkedő teljesítmény a Pénz7 mint pénzügytudatossági esemény. A rendezvényen a Pénz7 szakmai támogatójának, a Pénziránytű Alapítványnak több elismerését is átadták.

A témahét keretében összesen több mint hétezer programot rendeznek.

