Civil és non-profit szervezetek jelentkezését várja az MNB

Az MNB elsősorban azon civil és non-profit szervezetek jelentkezését várja, melyek alapszabályban rögzített céljaik között szerepel a pénzügyi fogyasztóvédelem, a pénzügyi kultúra fejlesztése, a tudatosság növelése vagy a fogyasztói jogérvényesítés elősegítése – emelte ki Fülöp Zsuzsanna. Mint mondta: előnyt élveznek a kifejezetten pénzügyi fogyasztóvédelemmel foglalkozó, széles társadalmi réteget elérő szervezetek, illetve a sérülékeny, speciális csoportokkal együttmüködő intézmények.

A pályázók január 31-ig nyújthatják be elképzeléseiket, eddig be is kell érkeznie a pályázatoknak. A sikeres pályázatokat pedig a kiírás szerint 2019. december 31-ig kell megvalósítani.

A pályázat a jegybank által idén tavasszal lebonyolított egyetemi ötletpályázat néhány elképzelésének megvalósítására épül, amelyekben az ötletgazda diákoknak is lehetőségük lesz részt venni. A pályázat anyagi forrását a jegybank által kiszabott bírságok biztosítják.

A Nemzeti Bank közleményben arra is kitérnek, hogy az MNB célja a jegybank és a civilek együttműködésének köszönhetően valós pénzügyi fogyasztóvédelmi szemléletváltás elérése Magyarországon.

Nyitókép: Faludi Imre