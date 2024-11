Sós Csaba Milák Kristóf edzőválasztásáról: ennél jobb döntés nem születhetett

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, Milák Kristóf a továbbiakban Szabó Álmos irányításával készül a következő versenyekre, és hamarosan döntés születik a kétszeres olimpiai bajnokot segítő teljes stáb összetételéről is. A 44 éves szakember már felügyelte a Honvéd úszójának edzéseit, amikor a korábbi mester, Virth Balázs a februári, dohai vb-n tartózkodott csapatának többi tagjával. Szabó Álmos korábban a Jövő SC-nél is dolgozott, majd a Vasashoz távozott, ahol 2016 óta paraúszókkal foglalkozik, mások mellett a paralimpiai bajnok Illés Fanni és Pap Bianka is a tanítványa. Szabó Álmost a bejelentés óta már megszólaltatták, a Nemzeti Sportrádióban elmondta, mit vár Milák Kristóftól és a közös munkától. „Benne van a pakliban, hogy nem bukkan fel edzésen, én ezen nem fogok meglepődni. Megvannak a játékszabályaink, ezzel tisztában van, és ezt eddig be is tartotta, de muszáj is, hogy betartsa” – fogalmazott a szakember.

A magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya jól ismeri Szabó Álmost, hiszen 2009 januárja óta előbbi tölti be a kapitányi posztot a fogyatékos úszóknál is. Sós Csaba az InfoRádióban elmondta: csak rá kell pillantani a 44 éves edző eddigi eredményeire, és mindenki számára azonnal világossá válik, mennyire sikeres szakemberről van szó. Tanítványai számos világversenyről érmekkel, köztük több arannyal tértek haza. Felesége, Illés Fanni 100 méter mellen 2021-ben arany-, idén pedig ezüstérmes lett a paralimpián, Pap Bianka pedig 2016 óta nyolc dobogós helyet ért el a paralimpiákon, kétszer első lett 100 méter háton. A szövetségi kapitány szerint Szabó Álmos már nem egyszer tanújelét adta rendkívül magas fokú szakmai felkészültségének, és most már ki lehet mondani, hogy tapasztalt edzővé vált, felvértezte magát minden szükséges tudással.

Sós Csaba úgy fogalmazott, a felsoroltak miatt legkisebb kételye sincs afelől, hogy jó edzőt választott-e magának Milák Kristóf. Úgy véli,

az lesz a legfőbb kérdés, hogy harmonikus lesz-e az együttműködés közöttük.

Selmeci Attila és Virth Balázs személyében korábban is „rendkívül felkészült, intelligens” edzők dolgoztak együtt a kétszeres olimpiai bajnokkal, és egyikükre sem jellemző, hogy konfrontatív személyiség lenne, végül mégis elkerülhetetlenné vált a szakítás mindkettejük esetében. A szakvezető szerint „az élsport ilyen”, rengetegszer előfordul, hogy megszakad a kapcsolat edző és tanítvány között. „Azt gondolom ebben az esetben az igazán nagy kihívás nem szakmai természetű lesz. Bízom benne, hogy harmonikusan és tartósan tudnak majd együttműködni” – jegyezte meg.

Sós Csaba kiemelte: Milák Kristóf sokat nyerhet azzal, hogy Szabó Álmos irányítja az edzéseit, és bár az elmúlt hónapokban „repkedtek híres, külföldi edzők nevei” a kétszeres olimpiai bajnok körül, a Vasas trénere „egyáltalán nem ismeretlen a magyar úszósportban”,

a kialakult helyzetben pedig „nem is igazán születhetett volna jobb megoldás annál, minthogy ő legyen Milák Kristóf edzője”.

A szövetségi kapitánynak arról nincsenek hitelt érdemlő információi, hogy milyen volt az együttműködés Szabó Álmos és Milák Kristóf között a korábbi felkészülési időszakokban, azt sem tudja, hányszor találkoztak, mennyit és hogyan edzettek. „Egy biztos: nem ma ismerkedtek meg egymással” – fogalmazott.

Milák Kristóf nem indul a decemberi, budapesti rövid pályás világbajnokságon, a jövő évi, szingapúri nagymedencés vb pedig még nagyon messze van, az ugyanakkor elmondható, hogy az elmúlt években vagy 100, vagy 200 méter pillangón győzni tudott azokon a világversenyeken, amelyeken részt vett. Sós Csaba azt mondta, megnyugtató, hogy a jelek szerint akar úszni, most már hivatalosan is megvan az új edzője, a szövetség pedig igyekszik minden olyan feltételt megteremteni, amire igénye van. Emlékeztetett, hogy a magyar szövetség elnöke, Wladár Sándor nemrég azt nyilatkozta, várja a felkészülési programot Milák Kristóftól akár kapcsolattartón keresztül is, ennek megfelelően pedig minden támogatást meg fog kapni a Honvéd világsztárja és a stábja is.

Milák Kristóf még mindig csak 24 éves, de már mindent megnyert, amit csak lehet a kiemelt versenyszámaiban. A 2028-as Los Angeles-i olimpia idején szinte a legjobb korban lesz, Sós Csaba szerint csak rajta múlik, mennyire lesz sikeres, csak annyit jegyzett meg ezzel kapcsolatban, hogy „ha jól felkészül, akkor bármit elérhet”.