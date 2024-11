Bemutatkozott a kínaiak és az oroszok új lopakodó gépe

Magyarul eléggé viccesen hangzik az angol kódnév fordítása: gyurgyalag, avagy méhészmadár. A kínai J-35-ös ötödik generációs lopakodó azonban komoly fenyegetést jelent a tajvani és szövetséges légvédelemnek. Egyrészt nehéz észrevenni, másrészt messze – akár 1200 kilométerre tud repülni. Ráadásul a kínai haditengerészet legújabb Fucsian repülőgép-hordozójára telepíthetik, ahonnan a modern, úgynevezett elektromágneses katapult a nehezebb – fegyverzettel alaposan megrakott – gépeket is a levegőbe tudja lendíteni.

A J-35 az idei, csuhaji nemzetközi légivásáron mutatkozott be katonai vezetők, nemzetközi vásárlók és külföldi vendégek előtt. A kínai fejlesztők szerint gépük az amerikai F-35-ös ötödik generációs lopakodó vetélytársa – bár nyugati kommentátorok szerint a lassabb, de valamivel nagyobb hatótávú amerikai gép fejlettebb. Mégis, a kínai lopakodó nagy kihívás Washingtonnak, mert Peking folytatódó haderő-modernizálási lépéseinek a része. A program céljai között szerepel, hogy 2035-re hat új repülőgép-hordozót tudjanak hadrendben.

Kommentátorok szerint az utóbbi néhány hónapban egyre nyilvánvalóbbá vált Kína ama törekvése, hogy nagyobb erőt tudjon kivetíteni a nyílt tengerre. Októberben Tajvan blokádját gyakorolta el az egyik repülőgéphordozó, a Liaoning. A múlt héten egy másik, a Santung pedig azt demonstrálta, hogy a Fülöp-szigetek térségét tudja fenyegetni.

Egy tavalyi Pentagon-jelentés szerint Kína légierejének fejlettségi szintje „gyorsan közelít a nyugati légierőkéhez, a trend fokozatosan aláássa az amerikaiak előnyét”.

A most bemutatott kínai J-35-ös a korábbi generációs J-20-as lopakodóra épül, amely szintén ott volt Csuhajban és amelyet szintén felszerelnek az újonnan bemutatott PL-15E nagy hatótávú rakétákkal.

A légishown megjelent az orosz nemzetbiztonsági tanács vezetője, Szergej Sojgu és első ízben a világ szeme előtt az oroszok saját lopakodója, a Szu-57-es is: akrobatikus bemutatót tartott – például a látványos, úgynevezett Hulló Falevél-manőverrel – egy 62-éves orosz tesztpilóta, Szergej Bogdan. Az orosz média úgy állította be, hogy a kínaiak a csodájukra jártak és szinte róluk szólt a vásár – a gépről a „globális dél” több médiuma valóban elismerően írt, a nyugati sajtó jobbára hallgatott.

??✈️??The Russian Su-57 is now showing over China how it can turn off the laws of physics



Video speed is x1.0! pic.twitter.com/EetIeqUhxo