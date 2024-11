Stephen King a távozásáról: mérgezővé vált a légkör az X-en

„Elhagyom a Twittert. Próbáltam maradni, de túl mérgezővé vált a környezet. Kövessetek a Threadsen, ha gondoljátok” – ezekkel a szavakkal búcsúzott az Elon Musk által 2022 végén felvásárolt, majd X-re átnevezett platformtól Stephen King, napjaink egyik legismertebb írója a hvg.hu cikke szerint.

King több ízben is kritizálta már Elon Muskot, pontosabban azt, amit az egykori Twitterrel csinál. 2023 novemberében például a platform újonnan elindult mesterséges intelligenciájára reagált annyival, hogy „hát hurrá” – amire maga Musk is reagált.

I'm leaving Twitter. Tried to stay, but the atmosphere has just become too toxic. Follow me on Threads, if you like.