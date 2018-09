Új frontok nyílnak a bérháborúban

Elérte az eddigi csúcsot az üres álláshelyek száma a kereskedelemben. 2018 első felében nem mozdult a bolti dolgozók létszáma, de az átlagkereset is szinte változatlan maradt – írja a Blokkk.com.

A kereskedelmi portál hírlevele szerint a bérháborúba a kicsik is kénytelenek belemenni, de közülük nem mindenki viseli ezt el. Évközben is emelni kell a béreket, ma már nem csak a vásárlók, de az eladók kegyeit is keresni kell. A hirdetéseket böngészve kitűnik, hogy heves bérharc zajlik az eladókért.

A portál kutatásának eredménye szerint szorongatják a bérháborúban a multikat a tehetősebb magyar boltosok. A CBA dobogós, de a piaci eladó is 300 ezer forintos bérrel számolhat. A bolti dolgozók havi átlagkeresete 217 ezer forint.

Az elmúlt időszakban több áruházlánc indította el online értékesítését és folytatja azok fejlesztését, egyebek mellett kiterjesztve az elérhetőségét az ország egyre több szegletére, bővítve a házhoz szállítások körét. Nemrégiben lépett be az online piacra a DM, és az Ikea is az online rendszer kiépítésének elején tart, bármikor jöhet a Spar is.

Ezek az áruházak – a folyamatos fejlesztések és az újonnan belépők miatt – egyre több munkatársat keresnek.

Az online értékesítés az egyik új, éles frontvonala a munkaerőért vívott csatának.

A másik a logisztika. Rengeteg költség múlik ugyanis rajta, és a digitalizáció itt is mindent felrobbant. A jó logisztika, a raktárakban a robotok sok pénzt jelentenek, megtakarításban és költségben egyaránt. A nagy áruházláncok körében folyamatosak a fejlesztések. A Penny néhány hónapja adott át egy új 28 ezer négyzetméteres logisztikai központot, az Auchan közel 90 ezer négyzetmétert épít. A magyar láncok közül a Reál Biatorbágyon rendezkedik be egy 15 ezer négyzetméteres raktárbázissal. Neki itt egyébként nem lesz könnyű dolga a munkaerő keresésben, hiszen a környéken tanyázik logisztikájával az Aldi, a Tesco, az Ikea, de a Spar sincs messze, tehát ha embert akar, akkor több bért is kellene fizetnie.

