A szűkölő piac hajtja egyre feljebb az olajárat

Jelenleg az északi-tengeri Brent nagyjából 72 dolláron, az amerikai WTI pedig 67 dolláron áll, és ez az árszint feltételezhetően a következő időszakban is megmaradhat – vélekedett Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője az InfoRádió Aréna című műsorában.

"2019-ben valószínűleg tovább szűkül a piac, ami inkább a termelői oldalnak kedvez, vagyis nagyobb esélyt látok arra, hogy az olajár emelkedni fog"

- vélekedett az elemző.

Bár a török válság átterjedése más fejlődő gazdaságokra csökkentő hatással lehet, a legfrissebb előrejelzések ennek ellenére is növekvő olajkeresletet prognosztizálnak 2019-re. Az Iránnal szembeni amerikai szankciók is ebbe az irányba mutatnak, még úgy is, hogy az Egyesült Államokban igyekeznek nem túllépni a – már majdnem elért – gallononkénti 3 dolláros árat – tette hozzá Pletser Tamás.

Iránban, Venezuelában, Líbiában vagy Nigériában láthatóan gondok vannak a termeléssel, ez pedig ahhoz vezethet, hogy 2019-ben továbbra is szűkülő piac lesz, globális olajpiacon

- hangsúlyozta a szakember.

Az elmúlt négy év folyamatos kereslet-növekedését az elemző azzal magyarázta, hogy sok területen még mindig nem tudta pótolni az emberiség az olajat. A legtöbben 2030 és 2040 közé várják azt az évet, amikor csúcsára érhet a globális olajfogyasztás – tette hozzá Pletser Tamás.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt