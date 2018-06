Vihar után megugranak a biztosítások

Megnő a szerződéskötések száma egy-egy nagyobb nyári vihar után. Ilyenkor több száz új biztosítást kötnek a társaságok.

A klímaváltozás hatása erősen érződik a károkban: az időjárás változékonyabb, sokkal több a rendkívüli időjárási jelenség, vihar, extrém csapadékmennyiség, ami növeli a kockázatot - mondta az InfoRádiónak a MABISZ elnöke.

Vihar után nő meg a biztosítási kedv, pedig okosabb lenne előre gondoskodni

MTI Fotó: Varga György

Pandurics Anett szerint a nyár folyamán még lehetnek meglepetések az időjárásban, így nem árt, ha az ügyfelek gondoskodnak az ingatlanjuk biztosításáról. Az elnök azt is elmondta, hogy a szélsőséges időjárással párhuzamosan nőhet a káresetek száma is, illetve az új típusú káresemények megjelenése is.

"Idén egyelőre nagy árvizek nem sújtották Magyarországot, óriási földrengés sem volt. A káresetek számát a rendkívüli események befolyásolják,

a viharkárok számossága azonban mindenképp növekedést mutat"

- mondta Pandurics Anett.

Káresetek fajtái

Magyarországon a víz az úr, a víz okozta károk a legjelentősebbek, de ide tartozik a villámcsapás is, hiszen az is viharhoz kapcsolódik -momdta a MABISZ elnöke. Hozzátette, úgy tűnik, hogy az árvizes szezont idén megúsztuk, a téli árhullám sem okozott nagy káreseményeket, és bár Magyarország földrengésveszélyes területen fekszik, az utóbbi időben nem volt példa ebből származó komoly kárra sem.

Szerződések száma

Érdekes, hogy komolyabb vihar után pár nappal ugrik meg az új szerződések száma, nem pedig előtte.

"Ha a saját bőrükön, vagy a környezetükben tapasztalják azt emberek, hogy a viharok milyen károkat tudnak okozni, akkor nő meg a kötési kedv, pedig hát okosabb lenne előbb gondolni erre"

- hangsúlyozta Pandurics Anett.