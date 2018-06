Hipergyorsak lesznek az Iphone-ok az IOS 12-vel

Gyorsabb és megbízhatóbb lesz az Apple új iOS 12-es operációs rendszere. Ez a héten zajló Apple fejlesztői konferencia egyik legfontosabb fejleménye - közölte a rendezvényről a HWSW informatikai portál főszerkesztője. Hozzátette: olyan értesítési funkciót is integrálnak a friss rendszerbe, amit a Google Androidja már évek óta alkalmaz.

Ahogy minden évben, az Apple idén is megtartotta éves fejlesztői konferenciáját, amelyen bejelentették a különböző operációs rendszerek új verzióját. Hivatalosan is bejelentették az iOS 12-t, ami ősszel érkezik a mobilokra, illetve a MacOS Mojave code nevű verziójának frissítéseit. Emellett az Apple Watch következő verziójáról is szó esett - mondta az InfoRádióban Gálffy Csaba, a HWSW informatikai portál főszerkesztője.

"Az IOS legfontosabb tulajdonsága talán az lesz, hogy a cég ezúttal a sebességnövelésre, és a megbízhatóság növelésére fektetett hangsúlyt"

- hangsúlyozta Gálffy Csaba. A sebesség volt a 11-es operációs rendszer nagy hátránya, így a korábbi felület kellemetlenségeit sikerült kijavítani. Az IOS 12-nek ez a legfontosabb újdonsága, hogy az IOS 11-hez képest lényegesebben gyorsabb lesz a telefonokon.

"Az Apple szerint egy alkalmazás elindítása egy régebbi telefonon akár hétszer olyan gyors is lehet, mint az IOS 11-en.

Ez azt jelenti, hogy a már megvásárolt eszközök tovább használhatóak maradnak, tovább nyújtják azt a friss élményt, amit az új telefonok szoktak" - jegyezte meg a főszerkesztő.

San José, 2018. június 4. Tim Cook, az Apple amerikai számítástechnikai cég vezérigazgatója beszél a vállalat újdonságait bemutató rendezvényen a kaliforniai San Joséban 2018. június 4-én. (MTI/AP/Marcio Jose Sanchez)

Új funkciók, megoldások

A főszerkesztő elmondta azt is, hogy az Apple úgy döntött, hogy az Androidos rendszer mintájából átemel számos elemet, és újragondolja az értesítéseket.

"Az egy alkalmazásból származó értesítéseket csoportosítja: egy csevegő üzenetsor nem tölti meg az egész képernyőt, hanem ezeket alkalmazásonként összevonja. Ezeket az értesítéseket egyenként azonnal le tudjuk némítani, akár ki is tudjuk kapcsolni, amennyiben többet nem akarunk kapni" - tette hozzá. Ezt az Android már néhány éve sikerrel használja, most az Apple is átveszi ezt a megoldást, és valamikor ősszel érkezik meg az új rendszer - mondta Gálffy Csaba.