Drágábbá válhat a repülés

A kerozin több más üzemanyagfajtával együtt a kőolajnál is érzékenyebb árazású - közölte az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője. Pletser Tamás emiatt arra számít, hogy a már eddig is dráguló kerozin ára tovább nőhet, főleg azért, mert az élénken növekvő légiközlekedés nagy mértékben felhajtja a termék iránti keresletet.

A magasabb olajár emeli a kerozin és a repülőbenzin árát, mivel ezek a termékek kapcsolatban vannak egymással – mondta az InfoRádiónak az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője.

Pletser Tamás kiemelte: a kerozin és a repülőbenzin a dízellel és a fűtőolajjal van egy termékkategóriában, és erre a csoportra nagyobb a kereslet, ezért az áremelkedés nagyobb volt az elmúlt időszakban, és vélhetően nagyobb is lesz, mint a kőolajé.

A dinamikus keresletnövekedés fennmaradhat amiatt is, mert 2020-tól a globális hajózásban az alacsonyabb kéntartalmú üzemanyagok felé kell elmozdulni az új szabályozás miatt, ez is a dízel felé viszi a keresletet. Lehet, hogy a repülésnek a hosszú távú hajózás és teherszállítás lesz leginkább az ellenlábasa, ami miatt a kerozin ára jobban is nőhet – fejtette ki.

A szakértő közölte: a kerozin általában érzékenyen reagál az olajár változására, ráadásul

az árrés nőtt az utóbbi években.

A repülésben látni a legnagyobb, évente 6-8 százalékos növekedést, ez pedig kerozin-keresletnövekedést is okoz – tette hozzá.