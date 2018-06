Tesztelik az új rendszámtáblát - jöhet a totális csere?

Az Egyesült Államokban már tesztelik azokat a rendszámtáblákat, amelyek nyugdíjjazzák majd a jelenlegi megoldást.

A világon jelenleg mindenhol ugyanolya a rendszámtábla: egy fémlemez, amire meghatározott sorrendben és mennyiségben betűket és számokat nyomnak, vagy adott esetben egyedi "szövegezéssel" látnak el. A technológiai szakemberek azonban régóta dolgoznak már azon, hogy modernizálják az autó ezen részét is, a nagy váltáshoz pedig most egy lépéssel ismét közelebb kerültünk.

A hvg lapértesülésre hivatkozva azt írja: az amerikai Sacramento városában végre engedélyt kapott az a teszt, melynek keretében az autósok már digitális rendszámmal is elláthatják az autóikat. Ez gyakorlatilag egy kijelző, amelyen ugyanúgy e-ink jeleníti meg a számokat és betűket, mint amit például a Kindle ebook-olvasó is használ. Ennek köszönhetően távolról nem is nagyon látni a különbséget.

Pedig van. A digitális rendszámtáblán ugyanis nemcsak a rendszámot, de a különböző jogosultságokat adó matricákat, sőt, adott esetben más szöveget is meg lehet jeleníteni. A fő helyet – vagyis a rendszám hivatalos helyét – csak parkolás közben lehetne lecserélni valamilyen más szövegre (például egy hirdetésre), ilyenkor a rendszám kisebb betűmérettel, de ugyanúgy olvasható lenne.

Külön érdekesség, hogy ha ellopják az autónkat, akkor távolról egy hatalmas LOPOTT feliratot helyezhetnénk el a digitális kijelzőn, ami egészen addig úgy is maradna, amíg vissza nem kapjuk a kocsinkat.