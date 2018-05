Párbeszéd a gazdaságról: a növekedés és korlátai

Az állam és a gazdaságpolitika szerepéről vitázik egymással az InfoRádió Párbeszéd a gazdaságról című műsorában Szabó László, a Hold Alapkezelő elnöke és Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója. Egyikük szerint hátrébb kellene lépnie az államnak, másikuk úgy látja, az elaprózott vállalatszerkezet megváltoztatásával javulhatna a termelékenység.

A Hold Alapkezelő elnöke szerint a jelenlegihez hasonló, hosszabb konjunkturális időszakban még a mostani 2 százalékos mértékűnél is alacsonyabb hiányt kellett volna elérnie a kormányzatnak. Szabó László az InfoRádióban ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar gazdaság egyre inkább szűkössé váló kapacitásait a magánszektor az állami beruházások nélkül is ki tudná használni.

„Amikor a gazdaság magas hőfokon ég, a 2 százalékos államháztartási hiány sok. Mert mi lesz akkor, amikor nagy baj lesz?

Lejjebb kell vinni a hiányt, ameddig a jó időszak tart”

- vélekedett.

Szabó László szerint ezt erősíti az is, hogy a magyar gazdaság egyre inkább szűkössé váló kapacitásait – például az építőiparban –, a magánszektor ki tudná használni az állami beruházások nélkül is.

„Egy klasszikus, anticiklikus gazdaságpolitikát követő államnak ilyen helyzetben vissza kell vonulnia, és hagynia kell, hogy a kapacitásokat a magánszektor használja ki teljesen. Amikor pedig a magánszektor már az igényeivel nem tudja százszázalékosan hasznosítani a kapacitásokat, akkor az államnak lépésről lépésre be kellene lépnie. Nem ez történik, és ez hiányozni fog néhány év múlva” - emelte ki.

A Magyar Nemzeti Bank igazgatója szerint a gazdaságpolitikának továbbra is legfontosabb feladata a stabilitás biztosítása. Ezzel együtt Virág Barnabás szerint is érdemesebb alacsonyabb hiányt megcélozni középtávon.

Úgy látja, van lehetőség arra, hogy a gazdaságnak növekedési impulzust adjon a gazdaságpolitika.

Ennek eleme a lakossági fogyasztás növekedése,

amely a következő időszakban is tovább fog folytatódni.

Az MNB igazgatója kiemelte azt is, hogy a termelékenység növelése érdekében szükség lenne a rendkívül elaprózott hazai vállalatszerkezet átalakítására, ugyanis a legfontosabb korlát a méretgazdaságosság.

