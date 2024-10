Időjárási helyzet Európában:

Skóciától északra markáns ciklon örvénylik, emiatt a Brit-szigetek északi részein és Norvégiában többfelé viharossá fokozódott a szél, emellett az elmúlt 24 órában jelentős csapadék is hullott.

Európa többi részének időjárását döntően anticiklonális hatások alakítják, így általában napos, száraz az idő, rétegfelhőzettel borított tájak inkább csak az Alpok környékén vannak. A legmagasabb nappali hőmérséklet még Skandinávia északi részein is 10 fok közelében alakul, ezzel szemben a 25 fokos maximumok már a mediterrán térségben is ritkák, kivéve Spanyolország déli tájain, ahol 26, 29 fokos csúcsértékek is előfordulnak.

Kedd estig a Kárpát-medence időjárását anticiklon alakítja, így általában marad a napos, száraz idő, és néhány fokot még emelkedik is a hőmérséklet.

Várható időjárás az ország területén kedd éjfélig:

Nyugaton a rétegfelhőzet makacsabban is megmaradhat, de legkésőbb délután Sopron környékén is kisüthet a nap. Másutt derült, napos idő várható kevés fátyolfelhővel. Csapadék nem lesz. A délkeleti, déli szél többnyire mérsékelt marad.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 16 és 21 fok között alakul, de északnyugaton és Borsod északi részén kissé hűvösebb is lehet.