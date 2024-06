Galgóczi Ágnes: utazás előtt fontos időben tájékozódni a kötelező és ajánlott oltásokról

"Több szempontot kell figyelembe venni egy utazás során, hogy milyen védőoltások vagy milyen prevenciós intézkedések szükségesek" – mondta Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ osztályvezetője az InfoRádióban. Ennek az egyik része, hogy melyik országba, földrészre tervezünk utazni.

Persze a turistáskodásban is van különbség – tette hozzá az osztályvezető –, hiszen van, aki csak tengerparti nyaralást tervez, van, aki szafarizni szeretne, de olyan is akad, aki hegyet mászik, vagy éppen egy hosszabb túrázást tervez, a nagyvárosoktól távoli helyeket látogatna meg. Ezek mind olyan tényezők, amelyek befolyásolják, hogy mely oltások kötelezők, és melyek ajánlottak, amelyeket érdemes az utazás előtt kérni és beadatni.

Kötelező oltás egy van, a sárgaláz elleni, ami főként a közép-afrikai országokban kötelező, de a dél-amerikai országokban is igazolni kell, hogy megkaptuk.

Minden egyéb vakcina ajánlottként kérhető – magyarázta Galgóczi Ágnes, hozzátéve, hogy egyik európai ország esetén sincs kötelezően beadandó védőoltás.

Az ajánlott oltások kapcsán a szakértő elmondta, elsősorban az élelmiszerrel, vízzel terjedő fertőzések azok, amelyek szinte minden utazót érinthetnek, hiszen ezeket a legkönnyebb elkapni, függetlenül attól, hogy odafigyelünk-e az élelmiszer-higiénés szabályok betartására, kézhigiénére. Így a legfontosabb ajánlott oltás, ami nem csak trópusi országba való utazás esetén, hanem akár a Földközi-tenger partjára tervezett nyaraláshoz is ajánlott igénybe venni, az a fertőző májgyulladás, vagyis a hepatitis A elleni védőoltás.

Az időzítés kapcsán az osztályvezető elmondta, érdemes legalább hat héttel az indulás előtt már érdeklődni egy oltóközpontban, vagy elmenni egy tanácsadásra. A legkésőbbi időpont a vakcinázásra az utazás előtt 10-14 nappal van, hiszen ha olyan védőoltásról van szó, amely csak egy injekcióból áll, akkor is szükséges közel két hét, amíg a megfelelő védelem kialakul. De vannak sorozatoltások is, amelyekhez több alkalom szükséges.

Az utazás előtt mind az orvosnak, mind a turistának mérlegelnie kell, hogy mely oltások a legfontosabbak, és melyek azok, amelyek még beleférnek időben az indulás előtt,

de aki valóban régen készül elutazni, és szeretne időben, teljeskörűen felkészülni, annak érdemes akár egy-két hónappal előtte is elkezdeni tájékozódni.

A tapasztalatlanok, egzotikus országba első alkalommal utazók figyelmét az utazási iroda is fel szokta hívni arra, hogy érdemes konzultálni a Nemzetközi Oltóközponttal – magyarázta Galgóczi Ágnes. Megjegyezte, a háziorvosok jellemzően kevésbé tájékozottak a témában, hiszen ez egy speciális területe a védőoltásoknak.

Online is elérhetők a különböző oltóközpontok, az oltasbiztonsag.hu oldalon lehet erről tájékozódni. Itt mind a budapesti, mind a vármegyékben működő oltóközpontok címei, telefonszámai, elektronikus elérhetőségei is megtalálhatók.

A sárgaláz elleni oltásról van egy speciális, papíralapú külön oltáskönyv, amit az utazónak magával kell vinnie az igazoláshoz.

Ebben benne van az oltás dátuma, aminek a határátlépés előtt legalább tíz nappal korábbinak kell lennie. Ebbe a "sárga könyvbe" az összes többi védőoltás is bejegyezhető – tette hozzá a szakértő. Emellett az EESZT-be is bekerülnek az oltási információk, vagyis az oltott személy onnan is tud tájékozódni, ha esetleg elfelejtette volna, vagy nem tudja megmutatni az oltási könyvét külföldön valamilyen okból.

A vakcinák lehetséges mellékhatásai kapcsán Galgóczi Ágnes elmondta, minden védőoltásnak lehetnek élettani hatásai, ezeket úgy nevezzük, hogy oltási reakciók. Inaktivált, elölt oltóanyagot tartalmazó oltások esetén ezek általában enyhébbek, például helyi fájdalom, duzzanat, hőemelkedés, netán láz is jelentkezhet. Élő, gyengített vírustartalmú vakcináknál hevesebb reakció is kialakulhat, ami jelenthet magasabb lázat, levertséget, esetleg izom-ízületi fájdalmat is.

A gyermekek számára is fontos a védelem, nyilvánvalóan nem csak a fertőző májgyulladás ellen – hangsúlyozta az osztályvezető. A balesetek, horzsolásos sérülések, netán kagylóba lépés esetére a tetanusz elleni védőoltás lehet javallott utazás előtt. A gyermekek esetén, mivel benne vannak a kötelező védőoltási programban, az orvos mérlegelheti, hogy szükséges-e plusz tetanusz, vagy megfelelő a védettségük.

Bizonyos oltóanyagokból létezik külön gyermekvakcina is, de előfordul, hogy számukra is ugyanaz áll rendelkezésre, mint a felnőtteknek.

Az egyéb, élelmiszerrel és vízzel terjedő fertőzések, például a hastífusz elleni vakcina is fontos lehet, különösen például Indiában vagy Délkelet-Ázsiában, ahol az élelmiszer-higiénia és a személyi higiénia kevésbé megtartott – tette még hozzá Galgóczi Ágnes.