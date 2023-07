Ingyen megszerezték a fizetős tartalmakat a mesterséges intelligenciával

Néhány napja érhető el egy - fizetős - funkció a ChatGPT mobilos alkalmazásában, amely a Bing chatbotján keresztül az internetet is eléri és ott is válaszokat keres a feltett kérdésekre. (Az ingyenes mobilapp nem "látja" a netet és visszamenőleg csak 2021-ig rendelkezik információkkal a világról.)

A Plus premium csomagra előfizetők tehát egy nagy lépést jelentő extra lehetőséghez juthattak, amiről aztán kiderült, hogy a véltnél is nagyobb: megmutatta ugyanis a fizetős tartalmakat is, előfizetés nélkül. Néhány nap után el is távolították a lehetőséget (Chat with Bing) a mobilappból - írta a hvg.hu a Decrypt alapján.

A probléma az volt, hogy ha a felhasználók megadtak egy URL-t a chatbotnak, az kérdés nélkül elküldte a hivatkozott weboldal teljes szövegét, megkerülve a fizetőkaput (paywall) és az adatvédelmi beállításokat is.