Súlyos veszélye lehet a nyilvános telefontöltők használatának

A nyilvános töltőkben rejlő potenciált kihasználva csalók akár kártékony szoftverekkel is megfertőzhetik telefonjainkat vagy tableteinket, ezek segítségével pedig hozzáférhetnek az általunk használt eszközökhöz – áll a figyelmeztetésben, melyet a CNBC cikke taglal.

A felhívás szerint érdemes óvatosnak lenni a reptereken, bevásárlóközpontokban, hotelekben és hasonló intézményekben található ingyenes töltőpontokkal.

"Rosszindulatú szereplők kitalálták, hogyan használhatják a nyilvános USB-portokat kártékony programok és felügyeleti szoftverek eszközökre történő felvitelére. Vigyen magával saját töltőt és USB-kábelt, és használjon inkább konnektort" – szól a figyelmeztetés.

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T — FBI Denver (@FBIDenver) April 6, 2023