Ha ez a jóslat nem jön be a télről, akkor nagy bajban leszünk – videó

A megszokott időben, február 2-án pirkadatkor Phil lakóhelyén, az erdős Gobbler's Knobnál zajlott a ceremónia a nyugat-pennsylvaniai Punxsutawney közelében.

A hagyományok szerint, ha a mormota meglátja az árnyékát, akkor még hat hétig tart a tél, ha nem látja meg, akkor érkezik a tavasz. Idén meglátta.

A mormotanapi jóslás évente több ezer embert vonz a Pittsburghtől 105 kilométerre északkeletre fekvő városkába.

Punxsutawney Phil says 6 more weeks of winter, Pennsylvania! Bundle up. pic.twitter.com/lwVExQ874s — Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) February 2, 2023