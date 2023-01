Kollek-Fodor Dorina: nincs más megoldás, a borászatoknak új utakat kell keresni

A borászok számára kiemelten fontos, hogy télen az elmúlt napokhoz hasonló csapadékos hideg időjárás legyen. Kollek-Fodor Dorina, a Fodorvin Családi Pincészet kereskedelmi vezetője az InfoRádióban megerősítette: fontos, hogy tavasszal az ültetvényeken megfelelő mennyiségű csapadék essen, a hidegre pedig azért van szükség, hogy kevesebb kártevő és kórokozó legyen.

Az Ukrajnában zajló háború a hazai borászatokat is kedvezőtlenül érinti. "Nagyon sok termék, köztük az üveg egy része is Ukrajnából érkezett. Az ellátási lánc, amely már a világjárvány ideje alatt is sérülni kezdett, most is problémás. Nagyon megemelkedtek az árak, és emiatt az exportban is lehetnek gondok" – mondta Kollek-Fodor Dorina, és hozzátette, a borászatoknak új utakat kell keresniük.

Az áremelkedés ezt a szektort sem kerülhette el. A kereskedelmi vezető szerint bár drágultak a borok,

az általános élelmiszer-dráguláshoz képest borok áremelkedése visszafogott.

Amit a borászatok emelni tudtak, azt elviszi az infláció, hiszen az alapanyagok annyival emelkedtek, hogy nem is áremelkedést, hanem az inflációt próbálják lefedni ezzel, a veszteségüket csökkenteni. Nagyobb haszonra azonban semmiképpen nem tudnak szert tenni.

A fogyasztás jelentős visszaesésével azonban nem számolnak, ugyanis a vásárlók általában ragaszkodnak a már megszokott termékekhez. Kollek-Fodor Dorina azonban nem zárta ki, hogy megnőhet az olcsóbb borok iránti kereslet.

Nyitókép: Pixabay