Kiderült, mitől perdülünk táncra bizonyos zenék hallatán

Bizonyos számok akaratlanul is táncolásra késztetnek minket. A basszus táncparkettre szólító erejének most már tudományos bizonyítéka is van: eszerint az alacsony frekvenciájú hang akkor is táncra késztet bennünket, ha fülünkkel nem halljuk – írja az Index.hu.

Daniel Cameron, a tanulmány vezetője, a kanadai hamiltoni McMaster Egyetem dobosa és idegtudósa a zene ritmikai vonatkozásait és a mozgással való összefüggését kutatta – írja a Daily Mail.

A tanulmányhoz a részt vevők az Orphx LIVELab koncertjén, a McMaster Egyetem LIVELab névre hallgató, száz férőhelyes kutatóközpontjának előadótermében buliztak. A hangzásért egy olyan hangrendszer felelt, amely különféle koncertkörnyezeteket reprodukált, és olyan továbbfejlesztett hangszórókkal rendelkezett, amelyek rendkívül alacsony, az emberi fül számára észlelhetetlen hangfrekvenciákat bocsátott ki.

Az önkéntesek mozgásérzékelős fejpánttal voltak felszerelve, és arra kérték őket, hogy az esemény előtt és után töltsenek ki kérdőíveket, amelyek segítségével megbizonyosodtak az alacsony frekvenciájú hangok észlelhetetlenségéről. A felmérés kérdései a koncertélvezet szintjét is mérték, és megvizsgálták, hogy a zene milyen fizikai érzést kelt a résztvevők számára.

A koncert során a kutatók kétpercenként be- és kikapcsolták az igazán alacsony frekvenciák kibocsátására alkalmas hangszórókat, aminek köszönhetően

pontosan meg tudták határozni, milyen hatással van a bulizó tömegre az emberi füllel nem hallható, alacsony frekvenciájú basszus.

Az eredmények alapján a mozgás mértéke 11,8 százalékkal nagyobb volt, amikor a mély frekvenciát kibocsátó basszushangszórók be voltak kapcsolva. A résztvevők kellemes fizikai érzéseket is tapasztaltak a kétperces periódusok alatt, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy mozgásra, táncolásra kényszerítse őket. A nagyon alacsony frekvenciájú basszus nem hallható, de rezgéseken keresztül érezhető.

A kutatók azt feltételezik, hogy vibráció, valamint a belső fül és az agy közötti kölcsönhatások a fizikai folyamatok a zene és a táncolás közötti neurológiai összefüggésben működnek. Ennek alapján a tánc intenzitása nagyon alacsony frekvenciákkal fokozható a résztvevők tudta nélkül is. A különböző basszushangszerek pedig általában azt a zenei impulzust biztosítják, amelyre az emberek táncolnak.

