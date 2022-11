Időjárás: veszélyes vendég vizitál

A szombatról vasárnapra virradó éjszaka folyamán már az esti, késő esti óráktól kezdődően országszerte ismét köd képződik. Vasárnap reggel, délelőtt dél-délkelet felől fokozatosan feloszlik, az Északi-középhegység térségében valamint az Alpokalján és a nyugati határvidéken megemelkedik a köd – figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Vasárnap az éjszaka képződött köd, rétegfelhőzet kiterjedése fokozatosan csökken, helyenként – legnagyobb eséllyel északkeleten és nyugaton – viszont tartósan megmaradhat. A ködös tájakon szitálás előfordulhat. A déli országrészben időnként megélénkül a keleti szél, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet a napos részeken 11 és 15, a tartósan borult, párás területeken 7, 10 fok között alakul.

Időjárási helyzet Európában:

Az időjárási frontok, és a kiterjedt felhő- és csapadékrendszerek Európa peremére szorulnak. Markáns ciklon örvénylik Skandinávia legészakibb része felett, a hozzá kapcsolódó frontrendszer pedig több ezer km hosszan hullámzik Oroszországon, Dél-Skandinávián és a Brit-szigeteken keresztül a Kanári-szigetekig. Ezen a területen általában felhős az idő, és sokfelé fordul elő csapadék is. A legtöbb helyen eső esik, Lappföldön viszont havazás a jellemző. Területi átlagban a legnagyobb mennyiséget a Skandináv-hegységben regisztrálják, ez ugyanis felfogja a Norvég-tenger felől érkező nedves légtömegeket. Ezen kívül az Ibériai-félsziget keleti felén valamint a Balkánon és Dél-Olaszországban magassági hidegörvények helyezkednek el, amelyek szintén termelik a felhőket, és az esőn kívül záporok, zivatarok is előfordulnak, Spanyolországban felhőszakadás kíséretében. Kontinensünk más részén anticiklon alakítja az időjárást, amelynek középpontja Közép-Európa felett található. Itt általában kevés a felhő, csapadék is csak elvétve fordul elő, de északkelet felől egy feloszló melegfront felhősávja nyúlik be mélyen a magasnyomás területére. Emellett a völgyekben, medencékben előszeretettel képződik az éjszaka folyamán köd vagy rétegfelhőzet, amely helyenként napközben csak lassan oszlik fel. Vasárnap estig a Kárpát-medence időjárását is ez a légköri képződmény határozza meg, derült, napos, illetve borult, párás területek egyaránt lesznek.

Nyitókép: mrs / getty