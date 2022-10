Már látszik, mikor és mi vet véget a békés őszi időjárásnak

A kontinens középső részei fölött anticiklon található, hatására napos, száraz idő uralkodik.

Európa nyugati partvidékén tartózkodik egy hidegfront, amely miközben a kontinens belseje felé halad, egyre inkább gyengül, szétesik. Számottevő csapadékot csak Skóciában és Norvégia partjainál okozott.

A Kelet-európai-síkságon szintén frontok teszik változékonnyá az ottani időjárást.

A Mediterráneum vidékét labilis légtömeg tölti ki, emiatt arrafelé záporok, zivatarok alakulnak ki.

A Kárpát-medence időjárását is alapvetően anticiklonális hatások irányítják, éjszaka a fent említett gyengülő hidegfront hazánkat is súrolja, de térségünkben fel is oszlik, így jelentős változást nem okoz.

A nap első felében fokozatosan javulnak a látási viszonyok, a felhőzet is lassan szakadozik, gomolyosodik,

a keleti országrészben kevesebb, másutt több napsütés valószínű.

Néhol kisebb eső, zápor előfordulhat. Estétől mindenütt mérséklődik a légmozgás, már csak az Alpokalján élénkülhet meg az északi szél.

A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 7 és 13 fok között valószínű, de a kevésbé felhős dunántúli tájakon ennél kissé hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 16 és 21 fok között várható.

Vaszkó András Imre a videóban elmondja, hogy pénteken érkezik egy front, mozgalmasabbá válik a légkör, de nagy csapadék attól sem várható, sőt a hétvégére melegszik is még valamennyit az idő.

Nyitókép: Faludi Imre