Az egész országra kiadták az időjárási figyelmeztetést

Csütörtökön a Dunántúlon számíthatunk a több és vastagabb felhőre, amelyek ott borongós időt is okozhatnak, keletebbre viszont gomolyfelhők képződnek, de emellett több órára kisüthet a nap. Többfelé, illetve több alkalommal is kialakulhatnak záporok, zivatarok, a felhősebb nyugati részeken inkább eső lesz a jellemző. A zivatarokat jellemzően felhőszakadás kísérheti.

Zivatarok miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetés van érvényben, míg felhőszakadásra Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna, Veszprém megyére adtak ki figyelmeztetést.

Az északi szél a Nyugat-Dunántúlon megerősödik, sőt Sopron környékén viharos lökések is lehetnek, emellett a zivatarokat is kísérheti átmeneti szélerősödés.

A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 19 és 25, a Dunától keletre általában 26 és 32 fok között várható. A tartósan borongós, csapadékos részeken lesz a leghűvösebb.

Pénteken a nap első felében a Dunántúlon lehet még vastagabb felhőzet, majd ott is szakadozik, csökken a felhőtakaró, általában több órára kisüt a nap. Továbbra is több helyen lehetnek záporok, zivatarok, majd estétől lecseng a csapadéktevékenység. Az északias szél nagy területen megerősödik, a Nyugat-Dunántúlon viharossá is fokozódik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 18, délután többnyire 23 és 31 fok között valószínű, de a Dunántúlon csak 20, 22 fok lesz.

Nyitókép: Pixabay