Már ezen a héten Riviéra lehet a Balaton

Ezen a héten beköszönt az év első 30 fokos időszaka, bár szombaton pár fokkal csökken a csúcshőmérséklet, az idő csütörtökön és pénteken már alkalmas lehet a strandolásra. Az UV-sugárzás erős, tiszta időben akár nagyon erős értéket is elérhet - olvasható az idokep.hu-n.

A meteorológioai hírportál vízhőmérője szerint a késő délutáni órákra a Balaton nyugati medencéjében, Gyenesdiásnál már a napokban is 20 fokos vízhőmérsékletet értünk el. A napokban a felmelegedés hatására viszont nemcsak a Velencei-tó, hanem a Balaton teljes területén 20 fokos lehet a víz.

Az idokep.hu arról is írt: április vége óta egyre több strandok is kinyitja kapuit. Budapesten már a Palatinus és a Paskál is fogad vendégeket.

Nyitókép: I love takeing photos and i thin/Getty Images