Máris befutott a leggyorsabb gólya, családban maradt az elsőség - fotó

Január 24-én hajnalban megérkezett Kele, az ország első gólyája a Somogy megyei Vörs településre. A község számára sokáig Charlie biztosította az elsőséget, a gólya ugyanis 2011-ig 14 éven keresztül volt az első hazatérő. A Tüskevár ABC mellett található fészekbe 2020-tól Kele, Charlie egyik fiókája, ismét a tavasz első hírnökeként vette birtokba a családi fészket.

A helyieket meglepte korai érkezése, Kele február elején szokott felbukkanni – írta a község közleménye alapján a 24.hu.

A gólyát, ahogy az ABC-t is, Fekete István emlékére nevezték el, ugyanis az író közvetlenül a fészek melletti vörsi templomba járt az Úrnapi misére.

A Kis-Balaton fővárosa nemcsak Magyarország első gólyájával büszkélkedhet: Európa legnagyobb beltéri betleheme is a legutóbbi karácsonyi ünnepek idején is több tízezer látogatót vonzott a településre. A tavalyi évben átadták Gulyás József emlékművét is. A vörsi kócsagőr volt Magyarország első nemzetvédelmi őre, aki megmentette a Kis-Balaton kócsagállományát.

Nyitókép: Vörs önkormányzata