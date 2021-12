A nagy sportesemények és a járvány uralták a Google-kereséseket idén

A labdarúgó Európa-bajnokság és a nyári olimpiai játékok vezetik a Google kereső idei magyarországi listáját, amelyen a koronavírus-járványhoz kapcsolódó böngészés is meghatározó volt.

A Google huszonegyedik alkalommal tette közzé az év keresési trendjeit tartalmazó listáit. A Year in Search oldalon a magyar és globális listák mellett a világ számos országának idei eredményei is megtekinthetők, a globális trendek alapján idén is videót publikálnak – közölte a Google sajtóirodája.

A magyarországi abszolút lista élén szereplő két idei sportesemény, a labdarúgó Európa-bajnokság és a nyári olimpiai játékok mögött több koronavírus-járványhoz kapcsolódó böngészés is szerepel: az Oxford-AstraZeneca vakcina a 3., a beoltottak száma a 4., az oltás regisztráció az 5., a Pfizer-BioNTech vakcina pedig a 10. helyen.

A sorozatok listáját a Nyerd meg az életed (Squid Game) vezeti, mögötte a Keresztanyu és A Bridgerton család végzett. A filmeknél a Venom 2 győzött az Elk*rtuk és az Örökkévalók (Eternals) előtt, a tévéműsorok körében a Sztárban sztár leszek! volt a legnépszerűbb, megelőzve az Exatlon Hungary-t és az X-Faktort.

A receptek sorában a fánkra kerestek rá a legtöbbször, a képzeletbeli dobogóra a birsalmasajt és a bodzaszörp elkészítési módja fért még fel. A diéták között a keto szerepelt legsűrűbben a keresésekben, nem sokkal maradt le mögötte az epediéta és az almaecet-diéta.

A sportolók közül a foci Eb-n szívleállása miatt középpontba került Christian Eriksen, a harmadik olimpiai bajnoki címét megszerző kardvívó, Szilágyi Áron, valamint a magyar labdarúgó-válogatott centere, Szalai Ádám került idén fókuszba a Google-keresések között.

A Year in Search listái a Google Trends anonim, statisztikailag összesített adatai alapján készültek, amelyekből kiszűrték a duplikációkat és a spameket.

