Elképesztő az infláció: még mindig az ingatlan a legjobb befektetés!

Nem érdemes sokáig gondolkodni annak, aki megtakarításaiból ingatlant szeretne vásárolni, ugyanis az árak folyamatosan emelkednek. Most akár már egy hónap késlekedéssel is sokat bukhatunk, lényegesen rosszabb paraméterekkel rendelkező ingatlant kaphatunk a pénzünkért, mintha most vásárolnánk. Ezért érdemes szétnézni és olyan ingatlant választani, amit most kedvező kondíciók mellett vásárolhatunk meg, és néhány év múlva jelentős haszonnal adhatunk majd el.

Ehhez pedig fontos, hogy kiváló lokációban, kiemelkedő minőségű ingatlant vegyünk. Új építésű ingatlannál pedig sokat számít a fizetési ütemezés is. Ideális ütemezés mellett ugyanis érdemes lehet akár olyan ingatlanba fektetni a pénzünket, amit évek múlva adnak csak át, és ahol akár akkora értéknövekedés várható, hogy egy közvetlen átadás előtti eladással jelentős haszonnal kaphatjuk vissza a most kezdőrészletként befizetett összeget. Egy 20-80%-os fizetési ütemezésű projektben például célszerű lehet befektetési céllal vásárolni, hiszen ha például egy 50 millió forintos lakást veszünk, akkor a kezdőrészletként befizetett 10 millió forintunk már szép hasznot hoz, mire néhány év múlva a lakások átadásra kerülnek.

A XIII. kerület, azon belül is Vizafogón a Foka-öböl környéke, illetve a Foka-öböl és a Népsziget között húzódó partszakasz például ideális elhelyezkedésű, hiszen kiváló közlekedési feltételekkel bír, és a Duna-part, a természet is közel is van. Itt biztosan vásárolhatunk olyan ingatlant, ami nemcsak tartja az értékét, de amelynél néhány éven belül jelentős értéknövekedés is bekövetkezhet.

A választásnál természetesen fontos még figyelembe vennünk a minőséget, ami nem csupán a műszaki tartalomra vonatkozik, de kétségtelenül számít az is, hogy a beruházás korszerű fűtésrendszerrel, például hőszivattyús fűtéssel rendelkezzen, és akár megújuló energiát is használjon. De emellett érdemes olyan ingatlant választanunk, amelynek nemcsak a tájolása, elosztása ideális, hanem valamilyen külső tér, minimum egy kisebb erkély, de lehetőség szerint inkább egy nagyobb terasz, esetleg tetőterasz vagy kertkapcsolat is tartozik hozzá. Ezen kívül sokat emel az ingatlan értékén, ha a lakóparkban közösségi szolgáltatások is elérhetőek.

Ezeket a szempontokat akkor is érdemes figyelembe venni, ha saját célra vásárolunk, ugyanakkor pont ezek miatt a pozitív tulajdonságok miatt lehet egy lakás befektetés céljára is ideális, hiszen egy ilyen ingatlant, bármikor könnyen kiadhatunk vagy eladhatunk.

