2 fok alá hűlt a levegő a Kékestetőn szerdán, déltájt pedig havazni is kezdett - derül ki a Metkep.hu tudósításából.

A prognózis szerint a csapadék nem is fog elállni, és bár most még eső is vegyül a hóba, tartós havazás sem elképzelhetetlen, mérhető hómennyiség is hullhat a Bükkben és a Mátrában.

Nyitókép: MTI/Komka Péter