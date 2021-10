A home office mindent (is) felborít!

A bizonytalanság egyaránt érintett munkavállalókat, cégeket, ingatlanfejlesztőket. Mekkora irodát béreljünk? Milyen irodákat építsünk, hogy a folyton változó igényeket jobban kiszolgálják? Mekkora raktárakra lesz szükség, ha ilyen ütemben erősödik az online kereskedelem? Vetődtek fel az újabb és újabb kérdések.

A 2021 második negyedévét jellemző statisztikák szerint az irodapiac éledezik, a kereslet a tavalyihoz és 2021 első negyedévéhez képest is javult, de még mindig nem érte el a pandémia előtti 150 ezer négyzetméteres negyedéves átlagokat. A teljes elfoglalt irodaállomány mérete közel 17 ezer négyzetméterrel csökkent, az üresedési ráta a második negyedévben 9,8 százalékra emelkedett, ami negyedéves viszonylatban 0,8 százalékpontos, éves szinten 2,5 százalékpontos növekedést jelent.

A bizonytalanságban az ingatlanfejlesztők és cégvezetők mind tudták, hogy jó, ha támaszkodhatnak egy biztos partnerre, egy olyan iroda és raktár ingatlanhirdetési portálra, mint a piacvezető irodahaz.info és raktar.info. Számukra van most egy jó hírünk, ugyanis mind a két portál teljesen megújult, így hirdetők és ingatlant keresők számára egyaránt felhasználóbarátabb lett.

Köztudott, hogy mennyire fontos egy cég számára, hogy az igényeinek tökéletesen megfelelő irodát/raktárt találja meg, hiszen ez mind az ügyfelei, mind az alkalmazottai számára nagyobb elégedettséget, ugyanakkor költséghatékonyságot is biztosít, melyek a cég sikerességéhez nagyban hozzájárulnak.

Az irodahaz.info és a raktar.info eddig is a legkönnyebben átlátható, kezelhető oldalak között volt hirdetők és keresők számára egyaránt, mostanra azonban ezek lettek a leggyorsabban betöltődő oldalak a hasonló portálok között. Az új, letisztult designnak köszönhetően az eddiginél is könnyebben találhatják meg a megfelelő irodát vagy raktárt, akik bérelni szeretnének. A hirdetőket pedig most olyan megújult felületekkel várják, ahol még látványosabb kreatívokkal jelenhetnek meg, valamint nagyobb és látványosabb felületeket biztosítanak display a hirdetők részére.

További előny, hogy a hirdetések a reszponzív admin felületnek köszönhetően mobilról is könnyen kezelhetők, és a feltöltött hirdetések igény szerint, az Ingatlantájoló.hu oldalra is áttöltődnek, így gyakorlatilag két helyen biztosítják a megjelenést. A hirdetésekhez ezen felül kredit alapú kiemelési lehetőséget is biztosítanak.

Az újítással az az oldalakat üzemeltető Mapsolutions Zrt. célja, hogy ügyfeleinek igényeit az eddiginél is hatékonyabban tudja kiszolgálni és ezáltal meghatározó piaci pozícióját tovább erősítse.

